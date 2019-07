La Massana exigirà un aval als promotors de noves edificacions

El Comú de la Massana va aprovar ahir per unanimitat la modificació de les normes urbanístiques. La nova legislació exigirà un aval bancari als promotors immobiliaris i constructors de noves edificacions per «evitar construccions inacabades i impactes estètics desfavorables», va anunciar el cònsol major, David Baró. A més, un dels nous articles del Pla d’Ordenació i Urbanisme (POUP) de la parròquia permet revestir com a mínim el 70% de la superfície construïda de les façanes amb fusta natural. La norma que s’aplicava fins ara, la qual seguirà vigent, mantenia que només podien ser de pedra del país.



El cònsol major va recordar que demanar un aval urbanístic no és cap novetat, però ara passarà a ser obligatori. La garantia bancària no tindrà un import fix, sinó que serà proporcional a la inversió de cada projecte d’obra. En aquest sentit, la directiva «marca molt clarament com es pot fer ús de la garantia bancària», va reiterar Baró: s’executarà sempre que el promotor no el tiri endavant dins dels terminis fixats.



A més d’aquests dos punts, el ple ordinari va aprovar la modificació de 19 articles més del POUP, els quals milloren certes deficiències detectades i el control dels projectes que es presentin, les gestions tècniques i altres qüestions estètiques. Respecte a aquesta última qüestió, el cònsol major va indicar que «la Massana sempre ha sigut molt conservadora. La fusta combina molt bé amb la pedra. Ambdós materials són naturals i s’integren molt bé, per això ara permetem que es puguin combinar. No hem d’oblidar que Andorra és un país de muntanya».



Amb tot, Baró va manifestar que «les normes busquen agilitzar i dinamitzar la construcció a la parròquia, així com marcar uns paràmetres que determinin com el comú vol que la Massana es projecti en el futur». És a dir, la corporació vol que no es malmeti la imatge «harmoniosa» de la parròquia.

Treballador sancionat

D’altra banda, el ple va confirmar la sanció a un treballador per negligència en la utilització d’una màquina llevaneu del comú durant l’hivern. El col·laborador serà suspès de funcions i salari durant 15 dies i, a més, haurà d’indemnitzar la corporació amb 557,85 euros. El perjudicat va presentar un recurs administratiu, però ho va fer fora de termini. Per la qual cosa, el comú va desestimar-lo.

Unir sensibilitats

Terceravia va anunciar dimecres a la nit la voluntat de crear un comitè parroquial a la Massana, feu de Ciutadans Compromesos (CC), i començar a treballar en els punts programàtics de cara a les eleccions comunals. Preguntat per la qüestió, Baró va valorar que «lògicament, els partits nacionals volen és tenir presència parroquial. A través del comitè podran rendir comptes de la seva activitat als simpatitzants de la parròquia».



El cònsol major no es va mullar, però va recordar que la Massana compta actualment amb sis comitès, un fet que no implica que es presentin sis llistes als comicis del desembre. De fet, a les anteriors eleccions n’hi va haver dues. En aquest sentit, va defensar el model de CC, el qual «aglutina diferents sensibilitats i que representi a una àmplia majoria social de la parròquia».