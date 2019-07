DA i L’A obren la porta a traslladar el pacte de Govern a Ordino

Queden més de quatre mesos per a les eleccions comunals, però les travesses i balls de noms de candidats ja fa dies que estan sobre la taula. En el cas d’Ordino, l’actual cònsol major, Josep Àngel Mortés, ja ha estat validat pel consell parroquial d’ACO+DA, mentre que la cònsol menor, Gemma Riba, no vol desvetllar la seva decisió, deixant entendre que s’estaria plantejant no continuar. «En parlarem a partir del setembre», va manifestar ahir a l’ANA en acabar el consell de comú. Per la seva part, i ja a l’oposició, les conselleres de Liberals d’Andorra+Independents mantenen una postura similar a la de la cònsol menor. Eva Choy va dir que encara no ho té decidit, mentre que Sandra Tudó va anunciar que es tornarà a presentar a les eleccions, però «no com a número u o dos». De fet, va explicar que descarta presentar-se a cònsol perquè aspira a ser consellera de Cultura. A partir d’aquí, i tenint en compte la situació al Govern amb L’A i DA treballant plegats, totes dues parts veuen lògic que es pugui traslladar aquest pacte també a la corporació ordinenca.



«Si hi ha una coalició al Govern, la coherència seria que també hi fos a les comunals», va plantejar Choy, tot i refermar que serà el comitè parroquial qui prendrà la decisió final. Tanmateix, va recordar que en unes eleccions comunals hi ha «molts personalismes». Mortés creu que unir-se amb L’A «és evident que és una opció», però n’hi ha d’altres, com per exemple «incorporar independents» a la seva candidatura, va precisar.



Durant la sessió de consell de comú, l’oposició es va queixar de la brutícia que deixa l’Andorra Ultra Trail Vallnord a Ordino. Són del parer que s’ha de seguir apostant per aquesta competició, però van sol·licitar a la majoria que parli amb l’empresa que l’organitza perquè es responsabilitzi de mantenir els espais més nets «posant lavabos i dutxes» a diversos punts, va demanar Tudó. En aquest sentit, Mortés va anunciar que parlaran amb l’empresa per tractar la problemàtica i va pronosticar que no hi haurà «cap problema» en trobar solucions.



Finalment, el ple va aprovar el pressupost per tirar endavant la Casa de la Muntanya, el projecte d’esport i innovació que s’ubicarà a l’antiga Casa Ferino. El cònsol major no va descartar que estiguin enllestides abans del desembre.