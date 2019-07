Autea constitueix el Llibre Blanc del Trastorn de l’Espectre Autista

Gairebé 15 anys després de la seva formació com a associació, Autea va constituir ahir el Consell Assessor que haurà de desenvolupar el Llibre Blanc del Trastorn de l’Espectre de l’Autisme d’Andorra. Segons va explicar la presidenta, Inés Martí, l’objectiu és identificar la realitat de l’autisme al país, a partir de l’anàlisi de dades i normatives, per tal de dissenyar futures actuacions i programes que s’avancin a les necessitats d’aquest col·lectiu.



En els últims anys s’han fet molts avenços mèdics, especialment en la detecció en la detecció del trastorn, però des d’Autea consideren que el «gran repte» a assolir és la integració al món laboral. Tal com va detallar Martí, es tracta de persones amb interessos molt concrets, enfocats normalment a la robòtica o la informàtica, ja que són molt meticuloses i perfeccionistes. En aquest sentit, la presidenta d’Autea va informar que enguany dos joves amb autisme s’han graduat en un mòdul tecnològic d’FP a Andorra, el què ha fet «obrir els ulls» als seus professors i companys perquè «han demostrat que poden arribar a ser igual d’autònoms i independents» que qualsevol altre alumne. Així mateix, Martí va afirmar que «l’autisme s’ha de tractar de manera singular i crear itineraris específics per donar sortida a aquestes persones».

Professionals i experts

El Consell està format per una desena de professionals i experts en la matèria, incloent-hi l’eminència mundial, la psiquiatra Amaia Hervás. També hi participaran membres dels ministeris d’Afers Socials, Salut i Educació i el director del centre d’educació especial GURU. Tots plegats crearan un full de ruta que marqui les prioritats que s’han d’impulsar els propers anys al Principat.



La coordinadora del projecte del Llibre Blanc, Mònica Geronès, va explicar que «és un estudi dissenyat com una necessitat de país amb la clara voluntat de participar en tots els àmbits per tal que totes les conclusions puguin ser assumides per les organitzacions i membres que tenen un paper important a l’hora de decidir en aquest trastorn».



Des d’Autea, confien tenir enllistat el Llibre Blanc del Trastorn de l’Espectre de l’Autisme durant el primer semestre del 2020.