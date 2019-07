Torres espera recuperar a l’estiu les pèrdues per l’esllavissada

«A partir del 15 de juliol i fins al 15 de setembre és l’època forta per tots els excursionistes que rebem i perquè l’activitat econòmica està en plena efervescència. Hem de deixar passar l’estiu i a partir de l’octubre veure si podem recuperar una part del que es va perdre durant el tall», va declarar el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, en referència a la recuperació econòmica i social del Pas de la Casa, després que la carretera RN22 quedés inoperativa durant 18 dies per una esllavissada que va caure en el seu tram per la frontera francoandorrana. Un pronòstic que el president d’Iniciativa Publicitària, Jean Jacques Carrier, no va veure gaire factible: «Recuperar el que hem perdut serà quasi impossible. L’hivern va anar molt bé i es mantenia la mateixa ratxa fins que es va produir l’esllavissada», va lamentar.



Ara bé, els perjudicis econòmics exactes que es van patir durant aquells 18 dies –del 28 d’abril de 15 de maig– ningú els coneix i seran difícils de xifrar o, com a mínim, «encara és aviat» per fer una estimació, tal com va reconèixer Torres. «Abans de final d’any no podrem fer una valoració global», va sentenciar.

Recuperació

Quant al funcionament de l’estiu, Carrier va apuntar que aquest juliol és «més fluixet» que el de l’any passat i que «hi ha menys gent», tot i no saber-ne els motius. «El que és segur és que la carretera no té res a veure. Moltes gràcies al Govern una altra vegada pels esforços que va fer», va reiterar. Amb tot, i com el cònsol major, va desitjar que l’arribada d’excursionistes en les pròximes setmanes ajudi a remuntar la temporada i a revifar definitivament la localitat encampadana.



La principal conseqüència de l’esllavissada va ser que el Pas de la Casa va quedar pràcticament aïllat, amb les pèrdues econòmiques que això va suposar pels seus comerciants i restauradors. «Ha costat, però la normalitat ja ha tornat al poble», va celebrar la responsable d’una farmàcia, tot afirmant que «jo estava convençuda que els clients tornarien quan reobrís la frontera perquè estem parlant de persones fidelitzades de fa anys que venen específicament a comprar aquí».



En la mateixa línia, l’encarregat d’una botiga de tabacs va assegurar que «per fi, la caixa torna a ser de ser la de sempre» i «després de tot el que hem patit, això és l’únic que importa». «Avui fem uns 4.000 euros de caixa que és el normal. El que no era normal era obrir cada dia per fer vendes de 200 euros», va puntualitzar.



Subvenció de les taxes

Pel que fa a la subvenció de les taxes per part del comú a les quals es podien acollir els comerciants i restauradors afectats, Torres va informar que «encara estem treballant en les sol·licituds». Així mateix, va avançar que «la majoria» compleixen els requisits, de manera que les subvencions seran concedides en la seva pràctica totalitat. Cal recordar que el passat 23 de maig la corporació va aprovar un crèdit extraordinari de 90.000 euros destinat a subvencionar ajuts directes mitjançant els impostos i taxes comunals, així com els preus públics de terrasses i exposició de mercaderies en la via pública. La determinació de la xifra es va prendre d’acord amb la facturació de la benzinera Gasopas els dies que la carretera va estar tallada perquè, segons Torres, «entenem que és difícil que algú que puja –al Pas– no ompli el dipòsit de gasolina».