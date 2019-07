El visat per Segona B

Avui és un dia decisiu. El dia en què l’FC Andorra obtindrà el visat per la divisió de bronze: Segona B. Ja fa dies que EL PERIÒDIC parla de l’interès del club tricolor per fer un salt amb perxa i sobrepassar la Tercera Divisió després que el CF Reus Deportiu fos descendit de categoria administrativament.

El debut del conjunt del Principat a la categoria de bronze serà el 25 d’agost al camp de l’Espanyol B

Els tricolor van efectuar ahir el pagament dels 452.022 euros que va estipular la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF). De fet, l’entitat farà pública avui la decisió. La cobertura d’una vacant està regulada per l’article 194 del Reglament General de l’RFEF, que estableix que correspondrà al club de Tercera Divisió que tingui millor dret esportiu i pugui dipositar els deutes contrets i reconeguts per l’RFEF pel club que va causar descens. Però els equips que estaven millor posicionats per adquirir-la van anunciar que no podien fer front al pagament.

Un cop descartats aquests, es va obrir la veda perquè altres conjunts sol·licitessin la vacant. Durant el dia d’ahir van ser tres els qui van fer la sol·licituds: el Zamora CF de Castella i Lleó, l’InterCity Sant Joan d’Alacant i el FC Andorra. Tot i això, el conjunt tricolor seria el que està millor posicionat perquè, si qualsevol dels altres dos comprés la plaça, s’hauria de fer un gran nombre de desplaçaments.

El club tricolor va fer el pagament ahir i resta a l’espera de la confirmació de la federació espanyola

D’entre els tres que es van sol·licitar la plaça destaca el cas dels de Zamora. L’equip no només hauria de fer front als més de 400.000 euros per adquirir la plaça sinó que la seva despesa augmentaria pels desplaçaments i per la possible sortida de jugadors perquè ja tenien la plantilla tancada per Tercera Divisió i l’haurien de reajustar. Però aquest no és el fet més destacable sinó que fa un any i mig, el club va estar a punt de desaparèixer perquè, des de la seva última etapa a Segona B, acumulava un deute important. Gràcies a l’arribada d’un grup inversor mexicà van poder fer front a la situació del club. Un cas similar al de l’Andorra quan Gerard Piqué, president i fundador de Kosmos, va decidir comprar el conjunt del Principat, fent front al deute de més de 300.000 euros que acumulava el club que també va estar a punt de desaparèixer.

El debut

El camp de l’Espanyol B serà l’escenari del debut de l’FC Andorra a la categoria de bronze. En substituir el Reus pels tricolor s’estableix que el primer enfrontament serà contra el filial blanc-i-blau el 25 d’agost. No serà fins a l’1 de setembre que el conjunt del Principat podrà jugar a casa. A més, caldrà tenir en compte les possibles modificacions que hi haurà al calendari pels compromisos de la selecció. Un problema que apareix la tercera jornada, quan els internacionals s’enfrontaran a Turquia i a França en una setmana.

El camp

L’ascens implicarà que l’Andorra, a curt termini hagi de disposar d’un camp nou, ja que per ascendir a la Segona Divisió es necessita un estadi amb una capacitat mínima de 6.000 espectadors, mentre que a la Primera, ha de ser de 15.000.

Avui dia hi ha un conveni amb el Comú d’Encamp per disposar del Prada de Moles durant els pròxims quatre anys. Però caldrà fer algunes modificacions per tal de complir els requisits estipulats. Així doncs, s’ha de fer una petita ampliació de l’aforament i un tancat al camp, per complir amb les premisses de seguretat.

També es contempla la construcció d’un bar amb lavabos i d’un nou vestidor i es preveu que l’equip pugui tenir una sala per poder mirar vídeos per tal d’analitzar els rivals. Tot i això, en principi, els mòduls preconstruïts del camp complirien aquesta funció.

Precedents

El del Reus no és un cas aïllat. El fet que un club no pugui fer front a les despeses de la categoria no és recurrent. De fet, la temporada 2018-2019 la UD Ibiza va assolir la categoria assumint el deute del Lorca FC; mentre que la temporada 2017-2018 va ser el CF Peralada que va ocupar la plaça del CF Gavà. Per la seva banda, el curs 2014-2015 va ser el RC Celta B qui va adquirir la plaça del CD Ourense. En tots els casos la qüestió esportiva que donava prioritat estava supeditada al vessant econòmic.

L’FCF, a favor de l’FC Andorra en la compra de la plaça

La Federació Catalana de Futbol (FCF) es va posicionar a favor que un club català pugui ocupar la vacant a Segona Divisió ‘B’, després del descens administratiu del CF Reus Deportiu, sempre que compleixi els requisits reglamentaris.

Així mateix, es van mostrar favorables a un major control econòmic en els clubs. De fet, actualment, l’RFEF està treballant per establir, a dues temporades vista, nous mecanismes de control econòmic a Segona B i Tercera. El primer pas ha estat la creació d’una Comissió específica, en la qual l’FCF participa activament, que vol implementar controls previs a l’arrencada de la competició, com per exemple que els clubs enviïn abans de l’inici de temporada els seus balanços econòmics degudament auditats.