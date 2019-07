Muñoz i Carbonell guanyen la primera etapa de la cursa

La plaça del poble d’Andorra la Vella va ser l’escenari on es va donar el tret de sortida a l’Andorra Bike Race. L’etapa pròleg de la competició tenia un recorregut de 10 quilòmetres íntegres a la capital, dels quals 3,5 eren cronometrats en un tram des del pont de la Margineda fins a l’Estadi Comunal. Els més ràpids van ser Guillem Muñoz, que va ser vencedor de l’edició anterior, i Artemi Carbonell. I en la categoria ebike, va guanyar Jordi Falgueres. Les dues pròximes etapes portaran als ciclistes dins del parc natural de l’Alt Pirineu en una etapa fins a Llavorsí i retorn a Andorra la Vella, per acabar diumenge en una etapa integra a Grandvalira. En aquest segona edició de la prova, s’ha afegit una etapa i hi corren 130 participants que completaran 205 km i més de 6.000 metres desnivell positiu.

El director tècnic de la competició, Dani Buyo va explicar que «estem molt contents tot i el canvi de dates. Hem passat d’octubre a juliol però hem mantingut el volum de participants i hem augmentat una etapa, ara en tenim quatre. Amb això, exigim una mica més als participants i els podem ensenyar més país i més territori». Tant el conseller d’esports, Alain Cabanes, com la ministra d’Esports, Sílvia Riva, van voler animar els corredors i donar-los la benvinguda. Així mateix, Riva va indicar que «és un esdeveniment que acull la capital però Andorra és el sumatori de les set parròquies. Som un país que té ciutats candidates a esdevenir ciutats esportives. Apostem fortament per l’esport».

D’altra banda, Muñoz va apuntar que «les etapes valen la pena, tant els trossos neutralitzats com els que no ho són. L’any passat vaig quedar encantat i enguany repeteixo, està molt ben organitzat».