Espot avisa que Europa ha de validar la composició de la delegació negociadora

El cap de Govern, Xavier Espot, va valorar ahir la proposta de memoràndum que els va entregar terceravia en la reunió que van mantenir aquesta setmana a l’entorn del pacte d’estat per la negociació de l’acord d’associació amb la UE. Espot va explicar que l’estan analitzant i que a priori «no hi ha cap aspecte que sigui especialment problemàtic». Ara bé, sobre la proposta de Josep Pintat que els partits de l’oposició puguin tenir un representant en la delegació negociadora en qualitat d’observador, el líder de l’Executiu va ser caut. «És una qüestió que mereix més anàlisi bàsicament perquè no és una decisió unilateral d’Andorra, estem negociant amb institucions europees i per tant, la composició de la delegació també ha de ser validada per l’interlocutor i també pels altres dos països amb qui en alguns aspectes negociem conjuntament», va manifestar, admetent, però que «jo ho veig bé, el Govern ho veu bé, però aquesta petició l’hem d’analitzar amb cautela a l’espera del retorn de les institucions europees».



Igualment, va defensar que el posicionament del Govern actual «és el mateix que el del Govern anterior» i que l’acord d’associació comporta l’entrada al mercat interior. Si bé va deixar clar que «mai hem dit que ho vulguem sense cap condicionant. El principi bàsic l’assumim perquè creiem que és bo per Andorra, però també creiem que en cada llibertat cal negociar especificitat».



Espot va indicar que ara estan analitzant la proposta de Pintat i que demanaran alguns aclariments abans de decidir si l’accepten o no. A més, en les properes setmanes també hi ha una reunió prevista amb el PS per tractar la mateixa qüestió. Igualment, terceravia també preveu entregar el memoràndum als socialdemòcrates. Precisament la consellera general del PS, Rosa Gili, va celebrar una proposta que busca «més transparència i estudis d’impacte», a més de recollir també l’opció de disposar d’un observador actiu, però va indicar que els cal més temps per conèixer-ho en profunditat i posicionar-se.

Regla d’or

D’altra banda i en relació a la proposició de llei de terceravia per modificar la Regla d’or i garantir el dèficit zero, Espot va mostrar-se obert a estudiar-la tot i defensar la gestió econòmica i financera dels darrers exercicis destacant que «han acabat amb superàvit i sense dèficit». Gili també va dir que ho estudiaran, per saber «què implica» ja que a ells els preocupen les persones i hi ha coses que «són bàsiques i que no hi podem renunciar».