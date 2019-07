Mor un veí de la Seu a causa d’un accident laboral

Hi ha indicis d’una xarxa creada per espoliar la FAF

Un treballador de 42 anys va morir dijous en caure d’una altura de vuit metres mentre reparava la teulada d’un gimnàs a la Seu d’Urgell, van informar ahir els Mossos d’Esquadra en un comunicat. La víctima va ser traslladada a l’hospital, on va morir hores més tard arran de la gravetat de les lesions patides. Els Mossos van rebre l’avís a primera hora del matí, concretament a les 8.09 hores, i es va desplaçar al complex esportiu privat, situat a l’avinguda de Guillem Graell. El treballador, de nacionalitat portuguesa i resident a la Seu, va ser atès posteriorment pels Bombers de la Generalitat, i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que el va traslladar al Sant Hospital de la localitat, on va morir al cap de poques hores. La policia catalana va posar els fets en coneixement del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d’Urgell i també del Departament de Treball, d’acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.

Per El Periòdic

