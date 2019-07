Campanya per conscienciar els joves dels riscos de l’alcohol

El Govern va engegar ahir una campanya, via xarxes socials, per conscienciar i sensibilitzar als joves menors d’edat del consum d’alcohol durant les festes majors. Sota el lema Joves i Alcohol: Una responsabilitat de tothom, i les emoticones com a protagonistes, l’Executiu té la voluntat de fer arribar aquest missatge, sobretot als joves, a través de les noves tecnologies i durant el període de festivitats. També busca arribar a aquells actors implicats en la problemàtica com ara els comerciants i als tutors legals dels menors.



D’aquesta manera, el Govern va recordar que, en base a la Llei qualificada de seguretat pública del 2018, les administracions han de promoure accions, programes i serveis que tinguin com a objectiu la sensibilització i el foment del civisme i la convivència i la prevenció dels riscos per a la salut que comporta el consum de begudes alcohòliques i drogues tòxiques, sobretot per als menors d’edat.



La mateixa Llei tipifica com a sanció que els establiments de restauració i d’oci nocturn serveixin begudes alcohòliques als menors, amb una responsabilitat econòmica que pot anar dels 200 als 500 euros. A més, quant a les infraccions que estableix aquesta Llei siguin comeses per persones menors d’edat, en són responsables solidaris els seus representants legals.



D’altra banda, la Policia manté activa fins dimecres la campanya contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues, la qual haurà durat tot el mes de juliol.