Shurna fa les maletes cap a Gran Canària

La plantilla del BC MoraBanc Andorra d’una temporada a una altra canviarà bastant. Són diversos els jugadors que han marxat aquest estiu, i el pròxim en fer-ho és John Shurna. L’ala-pivot estatunidenc es queda a la Lliga Endesa i fitxarà per l’Herbalife Gran Canària.

El nord-americà suma dues campanyes al Principat. A la conclusió de la primera semblava que acabaria per deixar l’equip, però els fets ocorreguts les setmanes següents i la composició de la plantilla van portar a que finalment continués, aquest cop sota les ordres d’Ibon Navarro. El MoraBanc li ha ofert en aquesta ocasió una oferta per continuar, però Shurna es decideix per la proposta que li arriba de les illes Canàries.

Aquest és el cinquè jugador de la plantilla de la campanya passada que deixa l’equip i no continuarà. El primer a fer-ho va ser Andrew Albicy, camí de Rússia, que va incorporar-se al Zenit de Sant Petersburg. També van confirmar el seu adeu Dylan Ennis (AS Mònaco), Rafa Luz (UCAM Múrcia) i Michele Vitali (Dinamo Sassari). Les incorporacions que s’han produït són les de Jeremy Senglin, Nacho Llovet, Frantz Massenat, Dejan Todorovic, Dejan Musli i Clevin Hannah.