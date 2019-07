L’FC Andorra opta per continuar jugant al camp de Prada de Moles

Els tricolor ho tenen clar: seguiran jugant al Prada de Moles encara que s’hi hagi de fer modificacions. Tot i haver tingut l’Estadi Nacional i el Comunal sobre la taula, dues instal·lacions que estan pràcticament preparades per a jugar, l’FC Andorra seguirà apostant per Encamp. Divendres passat, l’edifici del Govern va acollir una reunió entre el president i fundador de Kosmos, Gerard Piqué; una delegació de l’FC Andorra (formada per representants de Kosmos –Ferran i Xavier Vilaseca–, Clayton –Higini Cierco i Francesc Destrée– i el Director General del club –Jaume Nogués–); el cap de Govern, Xavier Espot; la ministra d’Esports, Sílvia Riva; la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol i el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres. L’objectiu de la reunió era trobar un estadi on pogués jugar l’Andorra. I tant el comú de la capital com el d’Encamp van allargar la mà al central blaugrana.

El camp encampadà requereix diverses modificacions per adaptar-se a les necessitats del club

En aquest sentit, des de Kosmos, Ferran Vilaseca va indicar després de la reunió que «estem molt contents on estem. El Comú d’Encamp ens ha donat moltes facilitats. El tema és més de necessitats d’infraestructures. A mesura que anem pujant hi haurà una sèrie de requisits que fan que potser al camp d’Encamp s’hi hagi de fer una sèrie de reformes que potser no encaixen o no són assumibles, i per això hem parlat amb els dos comuns». Ara se sap que sí que encaixen i seran factibles.

L’imminent ascens fa que s’hagi de fer unes modificacions al camp: un tancat per mesures de seguretat, augmentar l’aforament, un bar i un nou vestidor. En definitiva, unes obres que no trigaran a començar tenint en compte que la pretemporada arrenca dilluns i que ja hi ha un acord entre el club i el comú encampadà de quatre anys de durada. Tot i això, són modificacions relativament fàcils, ja que es preveu posar graderies supletòries.

No era l’opció més evident

«Tenim la voluntat de créixer i que sigui un projecte de pàís. Hem valorat diferents possibilitats pel que fa a infraestructures»

Quedar-se a Encamp no era l’opció més pràctica, i menys tenint en compte que l’Estadi Nacional i el Comunal estan preparats per acollir qualsevol competició esportiva. I Marsol va posar les dues opcions sobre la taula. «Tenen molt d’interès en el projecte i nosaltres tenim una voluntat de créixer i que sigui un projecte de país. Hem estat valorant diferents possibilitats pel que fa a les infraestructures», va expressar.

Pel que fa a l’Estadi Nacional, només necessitaria un canvi de gespa. La que hi ha actualment és bona per a jugar-hi a rugbi però no és adequada pel futbol. El problema és que canviar-la perjudicaria el rugbi, i aquest era un motiu de pes. Tot i això, les instal·lacions són relativament noves i compten amb el tancat de seguretat, el bar, els vestidors són correctes i hi ha un bon nombre de seients.

«Encamp ens ha donat moltes facilitats. A mesura que anem pujant hi ha una sèrie de requisits que requereixen reformes»

Quant a l’Estadi Comunal, va ser la primera gran instal·lació esportiva que es va construir al país, i es va aixecar el 1983. Amb gespa natural, bar i tancat de seguretat; només seria necessari ampliar-ne l’aforament. Una modificació que no és gaire complicada. Un altre punt a favor és que, amb Andorra 2021 a l’horitzó, es té previst renovar diversos espais.

Cal recordar que, a mesura per ascendir a la Segona Divisió es necessita un estadi amb una capacitat mínima de 6.000 espectadors, mentre que a la Primera, ha de ser de 15.000.És per això que és possible que en un futur l’Andorra es vegi forçat a canviar de casa.

Esperar fins dilluns

La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) havia d’anunciar ahir quin equip substituiria el CF Reus Deportiu en el grup 3 de Segona B. Però l’entitat ha decidit ajornar la decisió fins al dilluns. Tal com va informar EL PERIÒDIC, el club tricolor va mostrar el seu interès en la plaça i va efectuar el pagament dels 452.022 euros que va estipular RFEF. Un interès que comparteixen el Zamora CF de Castella i Lleó i l’InterCity Sant Joan d’Alacant. La cobertura d’una vacant està regulada per l’article 194 del Reglament General de l’RFEF, que estableix que correspondrà al club de Tercera Divisió que tingui millor dret esportiu i pugui dipositar els deutes contrets i reconeguts per l’entitat pel club que va causar descens. Tot i això, la localització geogràfica juga a favor de l’Andorra.