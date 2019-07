La batlle investiga l’existència d’una xarxa per espoliar la FAF

Després del terratrèmol, ve el tsunami. I, en el cas de la Federació Andorrana de Futbol (FAF), les rèpliques estan assegurades. De fet, ahir la nova batlle del cas, Maria Àngels Moreno, va ordenar un nou escorcoll de la seu de la federació, situada al carrer Batlle Tomàs, 4. I és que, com s’indica en l’aute de perquisició i segrest al qual ha tingut accés EL PERIÒDIC, hi ha indicis de la possible «presència d’una xarxa de persones al si de la FAF que podrien cooperar conjuntament en espoliar l’associació o en encobrir l’espoli a canvi d’avantatges». La batlle considera que «en aquesta situació, l’obtenció directa de tota la documentació de la FAF apareix com imprescindible, justificada i proporcional per evitar la destrucció i manipulació de proves». És per això que ahir es va procedir al segrest de tota la informació comptable i financera d’interès per la causa, així com els documents de suport (factures, rebuts, xecs i fulls d’encàrrec), dels anys 2012 fins al 2017.

La Policia requisa informació comptable i financera des de l’any 2012 fins al 2017

En aquest context, també s’assegura que Teresa Figueres, exercint les seves funcions de cap del departament internacional i administrativa de la FAF, hauria facilitat a Tomás Gea documentació bancària, comptable i administrativa a la qual la batlle no ha tingut accés malgrat els diversos registres efectuats. A més, s’afegeix que «aquesta documentació hauria estat obtinguda mentre Gea era en situació de presó provisional, i cessat de les seves funcions a la FAF, a través de la inculpada». Així doncs, també es va procedir al segrest dels dispositius electrònics de Figueres, tant personals com professionals. L’objectiu és l’extracció, abocament i anàlisi del contingut de la seva correspondència, de correus electrònics i aplicacions tipus WhatsApp, mantinguda amb els altres inculpats.

Les autoritats policials van entrar a l’edifici al voltant de les 12.00 hores i no va ser fins a les 17.10 que en van sortir amb els documents requisats. En el registre van ser presents els fiscals Borja Aguado i Elisabet Puente, els advocats de la defensa i els lletrats dels quatre clubs personats com a actors civils en la investigació.

Una paradoxa

«La federació és la perjudicada dels fets, per la qual cosa, que Gea obtingui documentació social per a la seva defensa sense cap requeriment formal a través d’autoritats, resulta paradoxal», s’apunta en l’aute. «Això expressa el seu grau d’influència en l’organització tot i trobar-se privat de llibertat». Així mateix es valora que «els documents justificatius aportats per Gea i altres persones de la FAF pendents d’identificar presenten inconsistències lamentables sobre les quals el processat haurà de ser interrogat immediatament». Ho farà la setmana que ve.

A la caça dels clubs contraris

La junta directiva de l’ens ha presentat recentment una acció legal per fer fora de la causa els quatre clubs que es van personar com a víctimes civils (UE Santa Coloma, FC Encamp, FS la Massana i l’Inter d’Escaldes). La FAF considera que els socis no haurien de tenir coneixement de què ha passat. Tot i que la causa es troba pendent de resolució, en l’aute s’indica que «resulta evident que aquests clubs que formen la federació són els més idonis per saber com funcionava realment l’operativa dels pagaments en efectiu i donar una altra versió sobre el que els socis pensaven que s’estava fent a l’entitat».

L’‘Operació Cautxú’

El 7 de maig van saltar totes les alarmes quan la Policia va realitzar un primer escorcoll a la FAF on es va segrestar tota la documentació comptable i financera dels anys 2018 i 2019. S’estava investigant la presumpta comissió de delictes financers i econòmics relacionats amb les partides econòmiques de la UEFA i de la FIFA a través dels programes que es desenvolupen. El mateix dia es van detenir el secretari general, Tomàs Gea, i el president, Víctor Santos.

Amb el transcurs de la investigació, Santos sortia en llibertat amb càrrecs i el tresorer José Garcia entrava a la presó. Els delictes que se’ls imputen són: apropiació indeguda, administració deslleial i frau a la CASS. El fet que no fa gaire s’afegís el de blanqueig de capitals va fer que es canviés la batlle instructora del cas.