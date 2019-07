On van els andorrans de vacances?

Els mesos d’estiu és l’època de l’any habitual en la qual més persones aprofiten per marxar de vacances. Ja sigui més a prop o més lluny, més dies o menys, la majoria marxen fora. Uns per relaxar-se i no fer res, altres per no parar per veure-ho tot allà on van. Sigui quina sigui l’opció, totes són bones tenint en compte que és un mateix qui ho escull. Les agències de viatges tenen un pic important de feina perquè hi ha un volum destacat de gent que pren aquesta alternativa per escollir les vacances. Enguany, les destinacions elegides són força similars a la d’altres estius.

Els Estats Units, el Carib i Tailàndia centren gran part l’interès de la població andorrana a l’hora de triar. «Ens estem trobant amb una mica de tot. S’està venent bastant els Estats Units, sobretot la costa oest, però també Nova York. Són destinacions que sempre tenen sortida. A l’Àsia s’està escollint Tailàndia, Vietnam i Japó, mentre que les Illes com Cerdenya, Menorca, les gregues i els creuers també estan força sol·licitats. Molta gent busca platja i bon temps», assenyala Imma Codina, directora d’agència de Viatges Pyrénées. «No hi ha res que destaqui especialment respecte a altres anys. Els Estats Units són un clàssic. La costa oest i Nova York, amb més o menys dies depenent si només fa la ciutat o amb un combinat. També Vietnam i Tailàndia, i continua tenint força el Carib. La gent busca platja. El Mediterrani és car, per això hi ha aquesta demanda del Carib», indica Mònica Suàrez, cap de vendes de Becier Viatges.

Ricard Esteve, director d’oficina de Viatges Emocions, indica que la tria per gaudir de les vacances és «per tot arreu. Aquest any s’han rellançat els creuers, però més lluny. El Bàltic és sempre una referència a l’estiu. També l’Adriàtic, perquè el Mediterrani més proper ja es coneix», remarcant que en llarga distància «el Carib s’ha venut molt i el Japó bastant més que l’any passat. També Canadà i Tailàndia que sempre és una destinació que ofereix molt. Els Estats Units també, però ha baixat una mica. La gent s’ha decidit per Canadà».

Les agències avisen que les grans ofertes d’últim moment són una llegenda urbana

Cada temporada hi ha països, regions o ciutats que es posen de moda. Exactament «no hi ha un per què», assegura Codina, però sí que és veritat que la demanda és major. El boca-orella és una via destacada que explica en part el motiu, així com les xarxes socials, que omplen de fotografies els feeds personals. Per a distàncies curtes el viatge acostuma a ser d’una setmana, menys en el Carib que també passa perquè en moltes ocasions és per passar el temps en un resort amb tot inclòs. Per a les llargues, els dies s’allarguen, de la dotzena a la quinzena. Qui té l’oportunitat i el pressupost per fer-ne més, ho aprofita. Aquesta mena de viatges, de major durada «es fan més fora de temporada», exposa Suàrez, perquè en moltes ocasions «a l’estiu no disposa de tants dies de vacances seguits». Al setembre s’acostumen a fer «escapades curtes, sobretot qui ha pogut marxar molts dies a l’estiu», tot i que sovint el calendari està marcat «pel període vacacional escolar. És més probable poder-ho fer al febrer o per Tots Sants».

Els viatges, amb temps

A internet està ple d’ofertes de viatges i moltes són les persones que esperen el millor moment per fer la seva compra. A vegades confien trobar el millor preu al darrer moment, esperant aquella ganga que permetrà ser l’enveja de tothom. Però el més fàcil, és que aquesta no acabi arribant. «L’última hora, el conegut com a last minute, és una llegenda urbana», afirma Esteve, perquè les companyies de vol i els tour operadors tracten de vendre-ho tot abans que el benefici sigui molt menor. «La demanda acostuma a ser bastant anticipada, però a última hem fet bastanta cosa. A partir de l’última setmana de juny».

Les modes fan que cada any hi hagi països, regions o ciutats que tenen més demanda

El client que travessa la porta de les agències s’hi presenta amb uns paràmetres. «Hi ha gent que té molt clar on vol anar, llavors tractem d’adaptar allò que busquen amb diferents opcions. Altres, en canvi, busquen preu, i fem la recerca per trobar les opcions que s’adaptin al pressupost», indica Suàrez. Igual es pronuncia Codina: «Normalment tenen una idea bàsica i a partir d’aquí intentem contentar a tothom. En el cas de les famílies hem de fer fins i tot una mica de psicòlegs per a que tots estiguin satisfets amb la destinació i el que faran». Conèixer les preferències del client és bàsic per trobar allò que millor s’adapti. «El client habitual moltes vegades ja ha viatjat i intentem trencar-nos el cap per buscar una cosa més original i adaptada. Per això l’hem de conèixer i saber quines són les seves preferències i gustos», subratlla Esteve.