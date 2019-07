L’‘Esbaiola’t’ tanca volent créixer en pressupost i dies

L’Esbaiola’t va acomiadar ahir a Esterri d’Àneu (Pallars Sobirà) la dotzena edició amb èxit de públic i propostes artístiques. Dissabte la pluja va obligar a reubicar alguns dels espectacles, altres es van fer sota l’aigua i un es va haver de cancel·lar. De cara a l’any que ve l’objectiu és créixer en pressupost i també en dies i s’estudia canviar les dates del quart al tercer cap de setmana de juliol per no coincidir amb altres festivals similars a França. «No ens interessa fer-nos competència», assegura el director del festival, Carles Pijuan, perquè, per exemple enguany «hi ha hagut espectacles que no hem pogut portar perquè tenien compromeses les mateixes dates en un altre festival», va afegir.



Des de dijous, 33 companyies han ofert 41 propostes i s’han venut gairebé totes les 11.000 entrades que s’havien posat a la venda. Es calcula que l’afluència de públic ha estat de 7.000 persones. Per Pijuan la decisió de l’any passat d’allargar un dia el festival va ser encertada i enguany ja s’ha «fidelitzat», no tant per oferir més espectacles, que també, sinó perquè els visitants «s’hi estiguin més dies». Enguany, a més, s’ha comptat amb un pressupost de 130.000 euros, un 27% més que l’any anterior, que els ha permès invertir en millors infraestructures, espectacles i seguretat.



Segons el director del festival, sembla que de cara a l’any que ve la Generalitat es comprometrà encara amb més pressupost, la qual cosa els permetrà seguir creixent perquè el festival ja és un «referent» al Pirineu. «El nostre somni és que l’Esbaiola’t duri una setmana sencera amb dos caps de setmana», va reconèixer. Pijuan també va explicar que un dels objectius de fer el festival a Esterri, a banda del paisatge, és donar a conèixer espais de la ciutat que la gent no coneix, com ara antigues eres, tallers o patis de cases privades del Pallars, «on es pot veure com es vivia fa anys», va exposar en declaracions recollides per l’ACN.