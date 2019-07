L’APDA vol una assignatura sobre la gestió de la informació personal

L’Agència Andorra de Protecció de Dades (APDA) treballa en diferents punts per conscienciar sobre la importància de la protecció de dades de caràcter personal i un d’ells és el d’implantar una assignatura sobre la matèria en el sistema educatiu andorrà. «Els contactes amb el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior estan molt avançats», assegura el director de l’organisme de control, Joan Crespo, si bé està descartat que la matèria formi part del pla d’estudis del curs 2019-20 per una qüestió de temps de gestió i acció. Crespo, que defineix el projecte com «prioritari», desitja que sigui una assignatura obligatòria. Tot i això, es conforma amb que «els professors puguin transmetre una bona utilització de les eines digitals que es posen a disposició dels joves».

L'organisme regulador proposa que que l'assignatura es doni als dos nivells dels sistema educatiu

L’objectiu de l’assignatura és «saber els avantatges que tenen les noves tecnologies i els riscos que comporten», precisa Crespo, que admet que «qui no està connectat a internet no és ningú». A Andorra no hi ha dades de penetració de les noves tecnologies en el jovent, però l’Institut d’Estadística espanyol indica que el 25% dels infants tenen mòbil als 10 anys. Quan en fan 12, el percentatge s’eleva al 75%. És a dir, al final de la primera ensenyança gairebé tots els nens tenen un smartphone entre les mans. Els experts, a més, no es posen d’acord a l’hora de fixar l’edat recomanada per utilitzar-los, que oscil·la entre els 12 i els 16. Per això, Crespo ha demanat a Educació que introdueixi la matèria en els dos nivells educatius de l’escola andorrana. A més, contempla que siguin mòduls «treballats i adaptats».



L’APDA «ja va ser pionera en llançar la campanya Navega segur», recorda Crespo. El projecte, que encara es pot consultar en línia, donava consells als pares i als joves sobre com navegar per internet de manera segura i sobre les responsabilitats que comportava. «No m’agrada parlar d’utilitzar la tecnologia de manera negativa, sinó de forma responsable. Però els dispositius mòbils i els ordinadors són un Ferrari i encara no tenim el carnet per conduir-lo», manifesta. Un exemple són les dades que nosaltres mateixos publiquem a les xarxes socials. «És una qüestió que convindria cuidar», admet el cap de l’agència. Un altre cas és la informació que obtenen les empreses, operadors i institucions, tant públiques com privades, derivada de la navegació que fem per la xarxa. «Hem de saber quines dades cedim a tercers i amb quina finalitat les gestionaran».



Per tot plegat, Crespo afirma que el control parental «és fonamental, sigui amb l’aplicació de filtres o conversant sobre la qüestió». Actualment, l’agència té el Portal Jove a al seu web amb diferents materials didàctics per a docents, pares i joves. El responsable, a més, fa una altra recomanació: «La relació de confiança que hi ha d’haver entre pares i fills ha d’existir tant en el món real com en el virtual».