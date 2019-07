Obediència i reconeixement

Un any més els Planells de Mereig de Canillo van acollir la 31a edició del concurs de gossos d’atura amb més pastors participants. A més, l’esdeveniment va incloure dues novetats: el circuit va canviar respecte edicions anteriors i les variacions van donar més dificultat al concurs. D’altra banda, els materials emprats per a les proves, com les tanques i les banderes, van ser d’un altre material. L’expectació que genera el concurs cada any ahir no va ser més: 200 assistents van gaudir d’una jornada lúdica i solejada, en la que les altes temperatures van donar un respir.



El canvi de circuit es va decidir perquè els gossos tendeixen a aprendre’s els recorreguts, van explicar membres de l’organització. Per això, van fer una primera ronda més llarga. Els 19 pastors participants, tres més que l’any passat, no van tenir cap inconvenient al respecte i cinc van passar a la ronda final. Hi van participar pastors residents, però també d’altres indrets de França i Espanya, en concret de Catalunya, el País Basc, València i Mallorca. No va faltar, tampoc, el campió de l’edició anterior, Hilari Novillo, de Santpedor, que suma ja 28 edicions concursant.

Dia a dia

Com ja és sabut, un dels aspectes més importants per sortir airós en un concurs de gossos d’atura és la relació entre el pastor i el can. Els pastors, entre els quals hi havia dues dones, van explicar quins són els trucs perquè un gos d’atura domini correctament el ramat: les pastures diàries amb les ovelles és el millor entrenament possible. També hi ha un altre valor afegit: la raça dels gossos. De fet, la majoria són Border collie per la seva obediència.



Els concursos de gossos d’atura segueixen en forma i els assisteix que acudeixen a veure’ls n’és la prova. A més, permeten visualitzar professions agràries desconegudes i que viuen dificultats a causa de la complicació que suposa trobar nous pastors.