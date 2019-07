Vela demana més informes sobre la reforma de l’església de Sant Julià

La consellera del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, va presentar dimecres una demanda d’informació mitjançant la qual vol ampliar les dades sobre el projecte de reforma de l’església parroquial de Sant Julià, que ja va ser objecte de debat durant la sessió de control al Govern el passat 11 de juliol. En concret, segons va comunicar ahir el partit, Vela vol tenir accés als informes i estudis de les intervencions realitzades a aquest temple els últims 10 anys, així com saber si han estat en part o totalment finançades pel Govern. També va sol·licitar que li sigui enviada la documentació similar pel que fa a altres esglésies del Principat. Vela afirma que la ministra de Cultura, Silvia Riva, «va parlar d’una sèrie d’informes tècnics que donaven valor i autoritzaven la intervenció» al temple. En l’escrit tramitat, la consellera demana «els documents, els informes i els estudis relatius a les diferents intervencions efectuades i/o sol·licitades de conservació, preservació i manteniment en l’església laurediana i de la resta d’esglésies parroquials del Principat efectuades pel Departament de Patrimoni Cultural per corroborar la idoneïtat dels treballs.

Per El Periòdic

