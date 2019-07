Arrenca el nou curs

Com quan toca començar un curs nou a l’escola i no saps encara a quin grup t’han assignat ni qui seran els teus companys. Així arrenca la temporada 2019-20 l’FC Andorra. Els jugadors afronten avui el primer entrenament del curs amb la incògnita de si competiran a Tercera Divisió o a Segona B. I és que la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), que en un inici s’havia de pronunciar divendres, no ho farà fins avui.

La federació espanyola farà pública la decisió de qui ocupa la vacantdel CF Reus Deportiu avui

Tal com va avançar EL PERIÒDIC, els tricolor van sol·licitar la setmana passada ocupar la plaça de Segona B del CF Reus Deportiu, descendit de categoria administrativament, i van fer el pagament. Els Andorrans no són els únics interessats en adquirir la plaça després que els clubs millor posicionats per adquirir-la no poguessin fer front al pagament dels 452.022 euros que va estipular l’RFEF. Tot i això, no són els únics que han sol·licitat la vacant, el Zamora CF de Castella i Lleó i l’InterCity Sant Joan d’Alacant també estan interessats.

De totes maneres, el conjunt del Principat tindria preferència per motius geogràfics. El fet que Andorra formi part de la territorial de Catalunya facilitaria molt els desplaçaments perquè el Reus també pertany a la mateixa. Cal recordar que la Federació Catalana de Futbol (FCF) es va posicionar a favor que un club català pugui ocupar la vacant.

Ajustant la plantilla

Els tricolor encara tenen marge per fer dos fitxatges i així completar la plantilla de cara al nou curs

En aquest context, el conjunt del Principat encara té pendents d’anunciar una o dues incorporacions per acabar d’arrodonir la plantilla de cara al nou curs, ja que es van preveure entre sis i set incorporacions. L’últim fitxatge que es va anunciar va ser el d’Iker Goujón. El jove extrem de 19 anys arriba provinent del CF Reus Esportiu B, equip que va militar a la Tercera Divisió durant la temporada passada i de fet, va debutar amb el primer equip. El jugador era la gran promesa del planter i va tenir molts minuts amb el filial del club. Va arribar al juvenil del Reus provinent del Barça. Prèviament s’havien anunciat les incorporacions de Raúl Feher, Javi Martos, Miguel Palanca i Diego Huesca.

Reformes

Els tricolor seguiran jugant al Prada de Moles encara que s’hi hagi de fer modificacions. Tot i haver tingut l’Estadi Nacional i el Comunal sobre la taula, dues instal·lacions que estan pràcticament preparades per a jugar, l’FC Andorra seguirà apostant per Encamp. L’imminent ascens fa que s’hagi de fer unes modificacions al camp: un tancat per mesures de seguretat, augmentar l’aforament, un bar i un nou vestidor. En definitiva, unes obres que no trigaran a començar.