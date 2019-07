‘Rebel’ s’acomiada amb pressió per tenir un recinte multifuncional

El Cirque du Soleil va oferir ahir al vespre la darrera funció de l’espectacle Rebel, superant els 100.000 espectadors però amb el dubte de si la proposta tindrà continuïtat o no. A més, el gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, va tornar a incidir en la necessitat de disposar d’un recinte multifuncional que permeti oferir un calendari molt més ampli i variat d’espectacles durant tot l’any per situar-se «al mateix nivell del turisme d’Andorra».



Una hora abans de començar la darrera funció, Budzaku assegurava que «estem molt contents perquè estem pràcticament en les xifres de l’any passat». Així, tot i no poder donar la xifra final d’espectadors assolida, va assegurar que ja s’havien superat els 100.000 i que l’ocupació estaria per sobre del 95%. L’any passat en van ser 105.000. De fet, va assegurar que a diferència d’anys anteriors ja no s’havia celebrat l’arribada de l’espectador 100.000 perquè «el repte és que no sigui notícia». Al llarg dels set anys de funcions, va indicar que hauran estat unes 650.000 persones les que hauran gaudit de l’espectacle únic del Cirque a Andorra.

Espai

Parlant del futur de l’espectacle, Budzaku va insistir que no es pot pensar només en un any o dos vista, sinó que cal decidir «el model que volem. Un pàrquing amb un espectacle que pot ser atractiu o si volem posar el tema dels esdeveniments al mateix nivell del turisme d’Andorra». I és que el gerent d’Andorra Turisme pressiona, ni que sigui indirectament, per aconseguir el recinte multifuncional. «Un país amb 8 milions de visitants crec que necessita un lloc diferent per fer espectacles», va assegurar, admetent, però, que hi ha «una pressió important, política i social» a més de la dificultat per trobar un espai.

Va afirmar que «hi ha un projecte fet i només falta el pressupost», una decisió que mentre Andorra Turisme sigui 100% del Govern, només podrà prendre l’Executiu, ja que va indicar que per ara «desafortunadament el sector privat no té intenció de fer la inversió». Sobre el recinte va indicar que hauria de ser «realment multifuncional, amb més coses per fer-hi a dins, amb un concepte de 365 dies i que es pugui autofinançar». En aquest sentit va deixar clar que la parapública ha fet la feina, assegurant que disposen d’un pla d’accions molt exhaustiu amb projectes variats per desenvolupar.

Continuïtat

Segons Budzkau «tothom està content amb la diferenciació que ha tingut el Cirque amb l’oferta que donem al juliol», però la gran incògnita des de fa temps és si se seguirà apostant per aquesta fórmula. Un dels elements clau a analitzar seran els resultats de les enquestes que es fan entre els usuaris. «Interessa moltíssim la part de gent que dirà que tenen intenció de repetir. Sempre estem en xifres increïbles, normalment estem al 90% quan el Cirque està al 60% en altres espectacles. Aquesta serà la clau per mirar el futur perquè una de les coses que estem analitzant és si la gent no s’ha cansat del Cirque com a concepte d’espectacle».



Amb tot, va deixar clar que ara mateix l’única cosa clara és que «al Parc Central no es farà més», perquè segons va revelar, hi havia veïns contraris a la proposta així com comerciants que no volien perdre places de pàrquing. «Si l’any que ve fem Cirque i no és aquí, veurem si val més tenir places de pàrquing o un espectacle d’aquest calibre», va etzibar. Tot i així no va donar pistes sobre el futur. «Hem de reflexionar i veure què pot tenir de bo el Cirque pel futur turístic d’Andorra», va apuntar, afegint que de la decisió també hi haurà de participar el sector turístic.

Canut diu que la venda d’entrades és similar al 2018 i només es fa el ple en dissabte

La presidenta d’Autèntics Hotels, Cristina Canut, va afirmar que mentre Andorra la Vella i Escaldes els seus associats han venut entrades a un nivell similar al del 2018, «a parròquies altes ens diuen que els ha costat una mica més». En general, assegura que els han sobrat entre un 25 i 30% dels passis (sobretot de funcions entre setmana) i que tan sols el 10% dels que venen acaben sent amb paquet. «La majoria d’entrades les compren els clients quan ja són a l’hotel i els les oferim», va indicar. Canut va tornar a lamentar que el nou sistema d’adquisició d’entrades per als hotelers no hagi acabat de funcionar.



Alguns hotels del centre, com és el cas del Novotel, van assegurar que la venda de paquets ha estat bona i que fins i tot dissabte van assolir l’ocupació màxima. Amb tot, detecten que els clients arriben només pel Cirque i per tant, no fan estades més llargues d’una nit.

Des de l’hotel Panorama van indicar «la demanda ha baixat molt, sobretot entre setmana», mentre que els dissabtes funcionen molt bé. «Però el dissabte ho vendries tot, hi hagi Cirque o no», van exposar, recordant que el seu cas tenen «grups molt fidels que ja ens venien abans del Cirque».