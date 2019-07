Marc Casal obté la sisena posició a la Skyrace Comapedrosa

Una carrera que en només 21 quilòmetres salva un desnivell positiu de 2.300 metres. Que té el punt de sortida a Arinsal i que busca el cim més alt d’Andorra, el Comapedrosa, seguint el recorregut més natural i travessant crestes, pics i llacunes d’alta muntanya. Això és skyrunning i, aquest cap de setmana, les Migu Run Skyrunner World Series feien parada al Principat. La Skyrace del Comapedrosa oferia, enguany, un traçat molt tècnic amb una primera pujada de quasi 1.660 metres de desnivell positiu i una segona amb més de 600, on els corredors van tocar el sostre d’Andorra. I entre els representants locals va destacar l’actuació de Marc Casal, que va assolir una excel·lent sisena posició signant un temps de 2.45,10 hores que el deixava a menys de 8 minuts del primer classificat.

L’entrenador Fabrizio Gravina, va manifestar que el petit dels Casal ho va donar tot des de la primera pujada i aquest rendiment es va veure reflectit en tota la cursa i en el resultat final. Pel que fa al seu germà, Òscar Casal va acabar la cursa amb un temps de 2.54,04, en 23a posició. El corredor andorrà va comentar que «no he tingut bones sensacions en molts trams del traçat».

Bones notícies també entre les representants femenines del país. Imma Parrilla va ser la primera andorrana a travessar la línia de meta. Ho va fer en 16a posició i amb un temps de 3.46,45.

El podi

Jan Margarit es va proclamar vencedor amb un temps de 2.36,32. El seguien en la línia de meta Evgeny Markov (02.37,52) i Rok Bratina (02.39,42). Margarit va comentar que «sento una cosa especial per aquesta prova. La considero pràcticament la carrera de casa». Sheila Avilés va dominar la categoria femenina de principi a fi. La catalana va signar un crono de 03.01,38. La seguien Ester Casajuana (03.16,35) i Clàudia Sabata (03.19,30). Aviles va apuntar que «sabia que si assolia la victòria em posaria líder en la Copa del Món. He fet la carrera tal com la tenia planificada, fent lloc des del principi, per a afrontar els exigents quilòmetres finals».

Skyrace Arinsal

Paral·lelament es va disputar la Skyrace d'Arinsal. Després de recórrer els 15 quilòmetres amb 1.325 metres de desnivell positiu, les tres primeres classificades van ser Laia Gonfaus (02.10,09), Elise Opsahl (02.20,11) i Ingrid Ruiz (02.27,31). En la categoria masculina, aconseguia la victòria Joseph Dugdale (01.43,19), seguit per Jordi Baixes (01.50,32) i Jan Castillo (01.51,46).