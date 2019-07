El MoraBanc fa una oferta a Sy i Pérez per suplir Shurna

El MoraBanc Andorra ha presentat una oferta a Bandja Sy i Tyson Pérez després que John Shurna hagi decidit marxar a Gran Canària. L’equip està treballant per reforçar la posició de 4 i està a l’espera d’una resposta per part dels dos jugadors.

Bandja Sy, de 28 anys i 2,05 metres d’alçada, és un jugador que té experiència a Europa i que podria jugar tant en la posició d’aler com en la d’aler-pivot. Amb nacionalitat francesa i de Mali, Sy jugava l’any passat al Partizan de Belgrad de la Lliga ABA, on va obtenir unes estadístiques per partit de 22 minuts jugats, 6,4 punts, 3,6 rebots, 1,2 assistències i una valoració mitjana de 7,8.

Pel que fa a Tyson Pérez, el jugador ha militat al ZTE Real Canoe de LEB or i tancaria la posició d’aler-pivot. Amb 23 anys i una alçada de 2,02 metres, el dominicà va assolir la temporada passada unes xifres de 32 minuts per partit, 16 punts de mitjana, 8 rebots defensius i 2,7 d’ofensiu. Unes estadístiques que el van portar a guanyar-se una valoració mitjana de 25,6 punts. H