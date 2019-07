El colombià Joshua Ruiz s’emporta el Grand Prix

Una nova edició del Grand Prix d’Escacs de partides ràpides va arribar ahir a Andorra. Enguany, comptava amb la inscripció de 84 jugadors de 13 nacionalitats diferents, on va destacar la presència de set grans mestres i vuit mestres internacionals. Aquest és un dels atractius de la prova, ja que permet enfrontar-se a un jugador de molt nivell en partides de tres minuts amb increment de dos segons per jugada. Una pressió que suposa que hi hagi més probabilitats de cometre errades.

Diversos jugadors van començar amb tres victòries consecutives, però a la quarta ronda el grup capdavanter es va reduir considerablement i només tres jugadors van poder sumar el quart punt. La cinquena ronda, en canvi, va implicar que es produís el primer líder en solitari: el gran mestre colombià Joshua Ruiz, únic jugador amb cinc punts de cinc partides.

A partir d’aquí no va donar opció als seus perseguidors, ja que va encadenar tres victòries més, arribant a l’última ronda amb un vuit sobre vuit que li asseguraven la primera plaça. L’últim enfrontament va ser contra el mestre internacional local Robert Alomà. Ruiz era imparable i acabava la competició amb un ple de victòries.

La segona i tercera plaça van ser pels grans mestres francesos Maxime Lagarde i Jean-Noël Riff. Ambdós només van perdre contra el campió.