Muñoz revalida títol i Moreno domina en la femenina

L’Andorra Bike Race va posar ahir el seu punt final, i ho va fer amb una tercera etapa que va tenir inici i final a Andorra la Vella. En una jornada que va transcórrer pel domini esquiable de Grandvalira en els seus sectors d’Encamp, Grau-Roig, Soldeu, el Tarter i Canillo; els corredors van fer un total de 37 quilòmetres i mig, amb més de 1.300 metres de desnivell positiu. Guillem Muñoz, va revalidar títol en la categoria masculina. Euer Alejandro Gómez i Oriol Colomé el van acompanyar al podi.

En la femenina, Noemí Moreno es va alçar com a vencedora després de dominar totes les etapes de la competició i la general final. Pel que fa a les ebike, Albert Palahi es va endur la victòria en una categoria en la qual participaven 16 corredors.

Aquesta segona edició ha estat marcada per la suspensió de la segona etapa per culpa del mal temps. Tot i la decepció de no poder disputar l’etapa entre Llavorsí i Andorra, l’organització està molt satisfeta. La competició va suposar 800 pernoctacions a Andorra la Vella i un impacte econòmic a nivell hoteler i restauració de 52.000 euros. A més, s’ha posicionat Andorra la Vella en el món de la BTT durant quatre dies, amb un programa addicional d’activitat a la plaça del poble que incloïa l’actuació de Patxi Leiva i activitats infantils obertes a tot el públic.

L’Andorra Bike Race inicia el seu camí cap a la tercera edició de cara al 2020 amb l’objectiu de donar més protagonisme a la categoria bicicleta elèctrica.