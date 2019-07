Egan Bernal aixeca el títol de campió als Camps Elisis

El colombià Egan Bernal, de només 22 anys, es va adjudicar ahir a la tarda el Tour de França. El corredor de l’equip Ineos, resident a Arinsal quan es troba a Europa, va celebrar als Camps Elisis la seva primera victòria en una gran ronda per etapes. A més, s’ha convertit en el quart vencedor més jove de la història de la competició més prestigiosa en el món del ciclisme.

Per El Periòdic

