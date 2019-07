L’Europeu sub-18 arrenca amb una victòria

La competició femenina no començarà fins demà i seran set els equips que lluitaran per obtenir l’or.

Aquest va ser el partit previ a la inauguració, que va tenir lloc ahir al mateix Poliesportiu al vespre i que es va desenvolupar abans de l’estrena d’Andorra en el torneig. La selecció dirigida per Cristian Vegas va debutar contra Moldàvia, en un partit clarament dominat pels andorrans, en què van doblar la puntuació rival en tots els quarts signant un resultat final de 87-48.

El Campionat d’Europa divisió C sub-18 de bàsquet va donar ahir el tret de sortida al Poliesportiu d’Andorra. I ho va fer de la millor manera, amb una victòria andorrana. Al matí, quan es jugaven els primers partits masculins, amb victòries per a Xipre i Malta. A la tarda, Albània es va imposar a San Marino.

Per El Periòdic

