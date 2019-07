Tal dia com avui de fa 4 anys

El Govern haurà de decidir com es vol implicar en el projecte

L’Agència Tributària demana informació de Sánchez Vicario L’Agència Tributària espanyola es va posar en contacte amb les autoritats financeres andorranes per tal que els fes arribar informació fiscal de la tenista Arantxa Sánchez Vicario amb l’objectiu de perpetrar investigacions.

Andorra Go! espera arribar a les 50.000 descàrregues El responsable de l’aplicació mòbil va informar que buscaven publicitar-se al mercat espanyol i per això van introduïr algunes novetats en disseny i usabilitat i va perfeccionar el sistema de filtratge de cupons.

Per El Periòdic

