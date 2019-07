Un atac extern causa incidències a internet la nit de diumenge a bona part del país

Andorra Telecom va patir aquest diumenge a la nit un atac de denegació de servei DDoS (Distributed denial of service attack), que va causar problemes per connectar-se a internet a bona part de la població del país. Tal com ha explicat el portaveu de la companyia, Carles Casadevall, aquesta tipologia d'atacs 'hackers', que no són nous a Andorra (el que més es recorda és el de l'agost del 2016), consisteix a injectar molt de trànsit a la xarxa amb l'objectiu de parar el servei. La incidència es va produir en tres onades, la més important cap a les 20.50 hores i que es va allargar durant una hora. Va haver-hi dues rèpliques més, a les 23.30 i a les 00.30 hores, que van ser més curtes i que van tenir una durada de no més de deu minuts.

El que va notar l'usuari, ha confirmat Casadevall, va ser "una degradació del servei", des de més lentitud en la connexió, fins al tall total en moments puntuals. L'atac no va ser a una IP concreta, ni a un comerç o entitat, sinó que va ser global i dispers per a tot el país, de manera que des de la companyia no poden quantificar exactament a quanta gent va afectar.

Tan bon punt es va produir la incidència, els tècnics van treballar per mitigar l'atac. Gràcies al fet de tenir diversificació de sortides d'internet, es va reduir el DDoS en una, i les altres van funcionar de manera correcta.

Casadevall ha recordat que aquests atacs "no són excepcionals" i que la xarxa en va tenint, però que el de diumenge, al ser més fort, va tenir més afectació. Ha assegurat que no tenen per què haver-n'hi de nous les hores vinents, i que aquest matí la xarxa funciona sense incidències.

Andorra Telecom desconeix a hores d'ara si l'afectació va ser només a escala andorrana o també va arribar a Espanya o França. Sí que han rebut comunicació de clients que estan fora del país i a qui els va funcionar malament internet durant aquell interval de temps, informa l'ANA.