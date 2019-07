L'FC Andorra, a Segona B

L'FC Andorra assoleix un doble ascens en una temporada. Una fita històrica, ja que és la primera vegada que un equip que juga a Espanya puja dues categories el mateix curs. Els de Gabri Garcia van aconseguir pujar a Tercera Divisió el curs passat i, el descens administratiu del CF Reus Deportiu va obrir la porta perquè els tricolor poguessin adquirir la vacant que els de Tarragona deixaven a Segona B.

Tal com va avançar EL PERIÒDIC, el club va sol·licitar la setmana passada ocupar la plaça de Segona B i van fer el pagament dels 452.022 euros que va estipular la Reial Federació Espanyola de Futbol. Malgrat que no fossin els únics interessats, ja que el Zamora CF de Castella i Lleó i l’InterCity Sant Joan d’Alacant també van sol·licitar-la, el conjunt del Principat era el millor posicionat per qüestions geogràfiques.

Fa pocs minuts, l'RFEF ha fet pública la seva decisió i s'ha sabut que l'FC Andorra és equip de Segona B. Quant a la vacant que deixa en el grup 5 de Tercera Divisió, a falta de confirmació oficial, seria el Banyoles.