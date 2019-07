La Policia marca un rècord i deté 23 persones per alcoholèmia

La Policia va arrestar la setmana passada 27 persones, 23 de les quals per donar una alcoholèmia positiva al volant, va comunicar ahir el servei de l’ordre. És a dir, el 85,1% dels detinguts van cometre un delicte contra la seguretat del trànsit. Aquesta xifra és, a més, la més nombrosa de l’any, ja que el cos havia detingut com a màxim a 16 persones en una setmana per cometre aquest tipus d’infracció.



La taxa més elevada va ser 1,88 grams d’alcohol per litre (g/l) de sang i la va donar un jove de 18 anys la matinada del dimecres. A més, la majoria de controls es van efectuar a partir de dimecres, quan van començar les festes majors d’Escaldes-Engordany, que posteriorment va donar el relleu a les de Sant Julià. Tanmateix, 17 dels 23 tests d’alcoholèmia i drogues efectuats es van fer sota la campanya contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues, la qual va començar l’1 de juliol i acabarà demà.



Totes les persones controlades eren residents al Principat. L’edat mitjana dels detinguts va ser de 28,8 anys i la taxa d’alcoholèmia, d’1,17 g/l. Respecte al gènere dels infractors, el 87% eren homes.

Altres delictes

Els agents també van arrestar una dona resident de 28 anys com a presumpta autora d’un delicte contra l’honor. La perjudicada, que presentava símptomes de trobar-se sota els efectes de l’alcohol, va injuriar una patrulla del cos la matinada de diumenge a Sant Julià. En ser controlada, a més, va oposar resistència contra els agents. A més, els agents van enxampar un home resident de 32 anys per crebantar reiteradament una ordenança penal d’arrest nocturn a complir al centre penitenciari de la Comella. Els fets van passar dimecres a la tarda a la capital.



D’altra banda, els delictes contra la salut pública es mantenen sense grans novetats des de fa setmanes. Els agents van detenir un jove de 18 anys a la frontera del riu Runer per possessió de 0,6 grams de cocaïna arran d’un control rutinari als ocupants d’un turisme que entrava al Principat. De tots els arrestos de la setmana, aquest va ser l’únic d’un turista.