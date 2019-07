Balanç desigual del retorn del circ a les parròquies centrals

Des de la seva primera edició, el Cirque du Soleil ha tingut defensors i detractors a parts iguals. D’una banda, hotelers i restauradors del Parc Central celebren la seva ubicació i com els seus beneficis es veuen potencialment incrementats durant el mes de juliol, gràcies a l’espectacle. De l’altra, els petits comerciants de la zona asseguren que l’eliminació de les places de l’aparcament del recinte on es munta la carpa els fa minvar les vendes, perquè «els turistes no aparquen a la vora i no passen per aquí», va afirmar la propietària d’una botiga de roba.



Així mateix, els amos d’un restaurant situat a escassos metres del circ van etzibar que «perden diners». Com fan cada any, aquest estiu van crear una carta especial d’entrepans i tapes inspirades en les obres de Rebel i van ampliar l’horari d’obertura de la cuina fins a les 01:00 hores, amb les consegüents hores extres dels treballadors i la contractació d’algun cambrer més. Malgrat això, es van queixar que els clients no han consumit prou per a compensar la despesa excepcional: «S’han de vendre molts entrepans de truita i moltes patates braves per ser rendibles i poder obtenir una mica més de benefici», va afirmar un dels amos. Per contra, la majoria de bars i restaurants de l’entorn van asseverar que «alguns dies, fins i tot hem fet un 50% més de caixa de l’habitual». Segons van explicar membres del personal, la majoria d’espectadors «sopaven alguna cosa ràpida abans de l’obra i al sortir molts tornaven a prendre una copa». Amb tot, la majoria va admetre que, com va passar al mes de juny, els dies que duri el desmuntatge de tot l’embalat seran «durs» perquè «no tindrem ni aparcament ni circ».



Sigui com sigui, el que és evident és que aquests dies «els carrers han estat plens de gent» i la majoria de visitants, hagin anat o no a veure el Cirque du Soleil, «han acabat passejant pel centre», va considerar la dependenta d’una botiga de l’avinguda Carlemany.

Bona ocupació hotelera

Pel que fa a l’ocupació hotelera, els establiments de la zona van fer ple quasi absolut durant tot el juliol, especialment en les nits de divendres i dissabtes, quan les entrades per veure l’espectacle estaven esgotades. «Entre setmana ha estat una mica més complicat, però és indubtable que el circ ens salva aquest mes», va reconèixer sense embuts la cap de recepció d’un hotel proper. En aquest sentit, les parròquies més demandes van ser Andorra la Vella i Escaldes-Engordany.



Quant a la venda d’entrades des dels hotels, la presidenta d’Autèntics Hotels, Cristina Canut, va afirmar que mentre al centre del país els seus associats van aconseguir col·locar un nombre de tiquets similar al del 2018, «a parròquies altes els ha costat una mica més». En general, va assegurar que els han sobrat entre un 25 i 30% dels passis (sobretot de funcions entre setmana) i que tan sols el 10% dels que van vendre incloien paquet. «La majoria d’entrades les compren els clients quan ja són a l’hotel i els les oferim», va indicar.



Canut va tornar a lamentar que el nou sistema d’adquisició d’entrades per als hotelers no hagi acabat de funcionar.