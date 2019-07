El Bus de la Salut és a la Seu per fer revisions mèdiques

El Bus de la Salut és aquest començament de setmana a la Seu d’Urgell. Aquest servei itinerant, encapçalat per la Diputació de Lleida, ofereix a tota la població de la demarcació la possibilitat de fer-se revisions mèdiques gratuïtes per tal de detectar possibles malalties o bé riscos per a la salut.



Concretament, el bus es pot visitar des d’ahir i fins avui, i l’horari és de les 10.00 hores a les 19.00 hores, a l’aparcament Doctor Peiró. Actualment el vehicle equipat està duent a terme la segona fase de l’estudi per conèixer l’estat de salut dels habitants de Ponent i el Pirineu. A la primera fase, del 2015 al 2018, van passar-hi 8.402 persones (4.265 dones i 4.137 homes). I d’aquestes, 123 persones van haver de ser derivades directament a un especialista hospitalari per malaltia arterial severa. En concret, s’han derivat 106 persones al Servei de Neurologia de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, i 17 al Servei de Cirurgia Vascular del mateix hospital lleidatà.



De fet, en aquests primers anys del Bus de la Salut ja s’ha constatat que un 71,7% de les persones que s’han sotmès a les proves preventives presentaven algun tipus de malaltia ateromatosa, és a dir la disminució del calibre de les artèries per l’acumulació de plaques de greix. Per això, la Diputació aconsella que es faci les proves tothom qui noti algun indici de problemes de salut i, especialment, la població de la franja entre 45 i 70 anys, que és quan hi ha més risc d’aparició d’aquestes malalties (hipertensió, tabaquisme, obesitat o dislipèmia).



En aquesta nova fase s’hi han inclòs més proves de diagnòstic precoç de malalties vasculars, com ara la determinació de la velocitat de l’ona de pols, per determinar la rigidesa arterial. Durant aquests quatre anys, el Bus de la Salut ja s’ha desplaçat per 28 municipis de la demarcació de Lleida –entre ells, la Seu, Oliana i Organyà– per realitzar un diagnòstic precoç, informa Ràdio Seu.