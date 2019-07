Menys transaccions d’immobles, però se n’incrementa el valor

El nombre de transaccions immobiliàries registrades durant el segon trimestre de l’any ha patit una caiguda de gairebé el 18% respecte al mateix període de l’any passat. Així ho posen de manifest les dades fetes públiques ahir pel departament d’Estadística, que alhora mostren un increment del 31,9% del valor dels béns transmesos, especialment gràcies al mercat de segona mà. Davant d’aquest panorama, des de l’AGIA es considera que el balanç és «moderadament positiu» i que el fet que incrementi el valor dels bé és senyal de recuperació del mercat.



Els registres d’Estadística mostren que durant el segon trimestres del 2019 es van fer 445 transaccions immobiliàries, un 17,7% menys que les 541 que es van fer en el mateix període del 2018, i que en total van ser 1.613 els béns transmesos, un 30% menys que el segon trimestre d’ara fa un any. Per tipologies, les transmissions de pisos, habitatges unifamiliars i edificis va caure un 31,6%, i per tipus d’obra, els d’obra nova han caigut un 98,1%, mentre que els de segona mà ho han fet un 27%.



Com s’ha dit, però, el contrapunt el posa el valor dels béns immobles transmesos, que s’ha incrementat un 31,9%, especialment en el cas de terrenys i places d’aparcament. El president de l’AGIA, Jordi Galobardas, va confirmar que «ara es venen terrenys», ja que s’espera que les noves construccions repuntin, perquè fins ara el mercat estava pràcticament aturat. En aquest sentit, el valor dels béns immobles d’obra nova transmesos va reduir-se el segon trimestre de l’any un 99,9%, en canvi, en el cas dels béns immobles de segona mà, el valor s’ha incrementat d’un 34,7%. En valors absoluts cal destacar que mentre el segon trimestre de l’any passat el volum d’operacions ascendia a 185 milions d’euros, en el mateix període d’aquest any el valor s’ha incrementat fins als 244 milions.



Galobardas va mostrar-se, però optimista. «Tenim menys transaccions, però el valor és més important. Això és perquè fa un o dos anys hi havia molts pisos petits que marxaven molt ràpid perquè també eren més econòmics. Ara, en canvi, queden pocs pisos petits i per tant, l’import mitjà de la compra és més alt», va explicar, afegint que des del seu punt de vista «això marca un inici de recuperació».



En relació als mals resultats de l’obra nova, va assenyalar que «ja n’hi havia poca i ha anat venent-se. Hem de pensar que hem estat una pila d’anys amb les promocions pràcticament a zero». Amb tot, veient que la construcció torna a repuntar a molts llocs del país, va mostrar-se confiat que aquestes estadístiques podran capgirar-se d’aquí a uns mesos, quan ja es comencin a registrar les operacions fruit de l’obra nova que s’està desenvolupant actualment.

Superfície construïda

D’altra banda i pel que fa a la superfície construïda transmesa, els registres d’Estadística mostren un augment del 27% respecte al segon trimestre del 2018, destacant la superfície relativa a terrenys i places d’aparcament. En funció del tipus d’obra, la superfície transmesa d’obra nova ha disminuït un 99,8% i l’acumulat dels darrers dotze mesos mostra una caiguda del 85,4%, en què totes les categories de béns immobles han reduït la superfície transmesa.



En canvi, en els béns immobles de segona mà, s’ha detectat un creixement del 28,3%, especialment la superfície corresponent als terrenys i places d’aparcaments i l’acumulat dels darrers dotze mesos ha incrementat també el 28,1% respecte al mateix període de l’any anterior. No es van facilitar dades, però, del preu de l’habitatge i sòl perquè son anuals.

Lloguers garantits, una fórmula que funciona

El president de l’AGIA va explicar, en relació al mercat de lloguer, que la situació es manté similar als darrers mesos, però va insistir en què calen mesures. Això sí, ja admet que els efectes seran a mitjà termini. Galobardas es va mostrar partidari d’aplicar incentius que «afavoreixin que els promotors facin habitatges de lloguer», i va insistir en què els comuns redueixin la cessió econòmica i que «es pugui ser menys estricte» pel que fa a les normatives si es tracta de pisos a preus reduïts. Igualment es va mostrar favorable a la possibilitat d’implantar la fórmula del lloguer garantit, és a dir, que el Govern faci de garant perquè els propietaris puguin cobrar les rendes que els pertoquen. «A Catalunya s’aplica i funciona», va indicar. Unes mesures, però, que s’han de seguir treballant.