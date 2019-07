Les sol·licituds d’inversió estrangera cauen el 2018

Pel que fa al nombre de sol·licituds formalitzades (que corresponen a les sol·licituds autoritzades que s’han formalitzat davant d’un notari andorrà), l’any 2018 es va registrar una disminució del 17,1% (passant de 609 el 2017 a 505 el 2018). Quant al volum de la inversió inicial declarada de les sol·licituds formalitzades, el 2018 va créixer un 84,3%, fins a arribar a 152 milions d’euros i multiplicar els valors registrats el 2013 fins a quasi sis cops més i molt per sobre dels 82,5 milions registrats durant l’any 2017.

Per àmbits econòmics, destaquen especialment les corresponents a prestació de serveis (293) i les de comercialització, venda al detall o a l’engròs (194).

Per El Periòdic

