Un atac hacker provoca fallades al servei d’internet

Casadevall va detallar que es té constància que l’atac va arribar des de fora d’Andorra, però ahir se seguia analitzant des d’on, una operació que sovint és complicada «perquè s’emmascaren les IP i et fan creure que és d’un país i potser és d’un altre», va exposar. Igualment va recordar la importància que els usuaris disposin de sistemes de protecció contra virus. Sovint s’instal·len sense que ens n’adonem i són activats per hackers a l’hora de fer atacs.

La incidència es va produir en tres onades diferents. La primera a les 20.50 hores del vespre i va durar una hora. La segona va ser a les 23.30 i va tenir una durada d’uns cinc minuts, mentre que la darrera es va produir a les 00.30 hores i no va arribar a deu minuts. Casadevall va explicar que els usuaris van poder notar «lentitud a la xarxa i alguns talls puntuals», però gràcies a les eines de què es disposa per combatre aquests atacs, anomenades escuts de mitigació, i al fet que es disposa de fins a sis enllaços internacionals de connexió, es va poder desviar el tràfic cap a altres enllaços i només una connexió es va veure afectada. El portaveu de la companyia de telecomunicacions va recordar que aquest tipus d’atacs «no són excepcionals, tots els operadors en reben i la majoria es poden combatre. Estem molt preparats», va garantir.

El servei d’internet es va veure alternat diumenge a la nit després que Andorra Telecom patís un atac hacker. Segons va detallar el portaveu de la companyia, Carles Casadevall, es va tractar d’un atac de denegació de servei (DDOS) que provoca molt trànsit a la xarxa per intentar bloquejar el sistema o atacar un client en concret. Aquesta vegada, però, l’atac no va ser contra cap client, sinó que va ser global i va afectar multitud d’IP. Es tracta de l’atac més important que s’ha rebut des de començaments d’any.

