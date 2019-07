Pal Arinsal millorarà els sistemes de connectivitat

Vallnord-Pal Arinsal ha signat un nou acord amb Andorra Telecom per rendibilitzar les tasques de manteniment internes i millorar el servei que s’ofereix als clients. Segons es va informar des de l’estació, l’acord inclou la gestió i supervisió per part de la companyia de tots els serveis de telecomunicació dels camps de neu massanencs i inclou serveis relacionats amb la connectivitat, la telefonia, la xarxa wifi i internet.



L’estació pretén consolidar una xarxa de comunicació que sigui més estable i robusta per oferir un servei que permeti millorar l’atenció als clients. Així, a partir d’ara tot el manteniment i gestió dels dispositius passaran a ser gestionats per Andorra Telecom. Pel que fa a les xarxes comunicatives, s’unificaran per poder obtenir una informació integral de tots els serveis que s’ofereixen i quant als serveis, es preveu que es puguin oferir productes més personalitzats i adaptats a les necessitats dels clients.



D’altra banda, Andorra Telecom podrà expandir la seva estratègia de serveis personalitzats i adaptats als requeriments de les empreses. Amb tot plegat, Vallnord-Pal Arinsal continua amb la seva transformació digital en tots els aspectes de l’estació: des de l’operativa diària interna així com la innovació dels serveis per als clients.