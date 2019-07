Neilson es queda un any més a Alguaire i s’assegura Reus

Després de mesos de negociacions, l’operador turístic britànic Neilson ha renovat un any més amb l’aeroport Lleida-Alguaire, el qual rebrà 10.884 turistes del Regne Unit en vols xàrter la pròxima temporada d’hivern amb la finalitat de gaudir a les estacions d’esquí dels Pirineus i, principalment, d’Andorra. El contracte amb la instal·lació va expirar a la primavera i l’empresa va iniciar converses amb l’aeroport de Tolosa-Blagnac pels problemes que li ocasiona la boira lleidatana. Finalment, AENA i Aeroports de Catalunya li garanteixen un acord de col·laboració i coordinació amb l’aeroport de Reus quan hagi de desviar els vols a causa de la climatologia. A més, Alguaire li manté 17 setmanes operatives i li manté l’exclusivitat de ser l’únic touroperador britànic que s’enlairi i aterri a les seves pistes, va precisar ahir a aquest rotatiu el representant de Neilson a Andorra, Ian Archer.



Les ofertes econòmiques i comercials dels aeroports de Tolosa i Alguaire eren «similars», va indicar Archer. La instal·lació francesa, però, no va posar damunt la taula una alternativa en el cas que les autoritats gal·les tancar la carretera RN22 per la climatologia –durant l’últim hivern la via va estar tallada al trànsit 28 dies–.



D’altra banda, l’operador turístic ja operava a Reus quan la boira no permetia fer-ho a Lleida. La temporada passada ho va fer quatre vegades de les 18 que va operar. Ambdós aeroports, no obstant això, prenien la decisió a última hora, un fet que ocasionava problemes a totes les parts involucrades. Quant a Neilson, tenia dificultats a l’hora de gestionar i organitzar el trasllat dels turistes a Andorra i l’estació catalana Baqueira Beret. «Ara sabrem amb un dia d’antelació si finalment desviem els avions a Reus per les condicions climatològiques. Això ens permetrà poder actuar amb marge de temps i preparar millor els trasllats fins a les destinacions ofertes. D’aquesta manera, els nostres clients guanyaran en qualitat de servei», va precisar Archer.

Xifres similars a les de la temporada passada

Respecte al nombre de turistes que contractaran els paquets turístics de Neilson, el responsable de l’empresa al Principat treu importància a que siguin menys que els 11.490 que va portar a Alguaire la temporada passada, una xifra que va suposar un augment del 4% respecte la temporada 2017-18. «A l’octubre i novembre les vendes augmenten i sempre col·loquem dos avions més. És a dir, ens mourem en les mateixes xifres que l’hivern passat», va admetre.