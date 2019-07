Una vaga a Alsa afectarà els viatges en autobús entre Andorra i Barcelona

Els més de 150 treballadors d’Alsina Graells van anunciar ahir que aniran a la vaga entre el dijous i el dissabte, ambdós dies inclosos. La companyia d’autobusos opera a Catalunya sota el paraigua d’Alsa, a qui reclama millores laborals i salarials, i és la responsable del trajecte directe que uneix Andorra i Barcelona. D’aquesta manera, tot i que els responsables de l’empresa encara no han precisat quin grau d’afectació patirà el Principat, els viatges programats es veuran alterats. Actualment, Alsa ofereix 16 viatges diaris entre la capital catalana i el Principat, vuit d’anada i vuit de tornada. La Generalitat de Catalunya, per la seva part, ha decretat uns serveis mínims del 40% en les hores punta i del 20% en les hores vall, així com del 33% per als trajectes que es realitzin el dissabte.

Els treballadors d’Alsina Graells reclamen millores salarials reconegudes en el conveni

Els conductors protesten per les condicions laborals i per l’impagament de diversos complements salarials reconeguts en elconveni laboral. Quan Alsina Graells va ser absorbida per Alsa el 2009, van acceptar de forma voluntària congelar el salari i reduir a la meitat, entre altres, la retribució del complement per comprovar l’estat de circulació del vehicle i per netejar-lo. L’acord es va mantenir vigent fins que els operaris van reclamar l’any passat recuperar el 50% dels complements perduts. Alsa es va negar i, a més, va retallar més la retribució que pagava des de l’adquisició de l’empresa, denuncien els conductors. A més, arran de la petició també ha deixat d’abonar el complement conegut com a «bossa de vacances». Sigui com sigui, els treballadors denuncien «l’incompliment sense causa» del conveni.



«Mantenim el desig de poder desconvocar la vaga l’abans possible», van afirmar els treballadors, que s’han mobilitzat com Col·lectiu Ronda, a la vegada que van manifestar la seva voluntat de diàleg. En aquest sentit, diuen que Alsa té «una postura inalterable que per a la plantilla suposa una notable pèrdua de poder adquisitiu».



El col·lectiu va anunciar que la vaga tindrà efectes concrets a Lleida i els seus voltants, ja que l’empresa presta servei a les seves principals línies i a les connexions amb Barcelona. La circulació dels autobusos a les comarques de la Val d’Aran, el Berguedà, el Solsonès i Bages també patiran alteracions.