El MoraBanc continua l’onada de fitxatges amb Tyson Pérez

Ja era sabut que el MoraBanc Andorra tenia interès amb Tyson Pérez. De fet, ja fa dies, el club va presentar una oferta al jugador i restaven a l’espera de la decisió. Ara ja se sap: Tyson Pérez vestirà la samarreta del club tricolor. El jugador revelació de la LEB Or ha fitxat per tres temporades amb l’equip del Principat. L’espanyol d’origen dominicà arriba al Principat després de realitzar una gran temporada amb el Real Canoe, convertint-se en el tercer màxim anotador i el primer en valoració. Pérez tancava estació amb una mitjana de 16 punts i 20 de valoració.

El jugador ha fet una gran progressió les últimes temporades a EBA, LEB Plata i LEB Or sent el millor cada any

Amb 23 anys i 2,02 metres d’alçada fa el pas d’or a la seva carrera i salta a la Lliga Endesa i a jugar competició europea. L’aler-pivot ha estat un dels referents en les competicions que ha disputat i un dels jugadors desitjats aquest estiu. Tyson Pérez voldrà demostrar a la màxima categoria allò que l’ha portat fins aquí: punts als seus canells i una gran condició física.

Francesc Solana, director general del club, va expressar que estan «molt contents per la incorporació de Tyson Pérez, crec que és una molt bona aposta de futur pel nostre club. És un jugador que ha anat creixent les últimes temporades des d’EBA a LEB Plata i LEB Or sent el millor jugador cada any». Així mateix, va indicar que se senten afortunats perquè «a l’hora de fer el salt ha apostat pel treball que fem a Andorra i pel projecte de futur que tenim per a ell aquí. És un jugador que ens donarà molta energia i moltes satisfaccions com a club».

Solana: «Tyson Pérez es una molt bona aposta de futur pel club. És un jugador que ha anat creixent les últimes temporades»

Per la seva part, el mateix jugador va indicar que «estic molt content i molt il·lusionat amb aquesta oportunitat, espero estar a l’altura. Estic segur que aquest any l’afició podrà gaudir moltíssim. Treballarem de valent per tal d’aconseguir-ho».

Les xifres

El dominicà va assolir la temporada passada unes xifres de 32 minuts per partit, 16 punts de mitjana, 8 rebots defensius i 2,7 d’ofensiu. Unes estadístiques que el van portar a guanyar-se una valoració mitjana de 25,6 punts.

Bandja Sy

Solana: «Estem contents perquè a l’hora de fer el salt ha apostat pel projecte de futur que tenim per a ell a Andorra»

És possible que d’aquí a uns dies es faci oficial la incorporació de Bandja Sy a l’equip del Principat. El club va afirmar que havia presentat una oferta formal al jugador de 28 anys i 2,05 metres d’alçada. L’aler-pivot té experiència a Europa i jugava l’any passat al Partizan de Belgrad de la Lliga ABA. El jugador que té nacionalitat francesa i de Mali va obtenir unes estadístiques per partit de 22 minuts jugats, 6,4 punts, 3,6 rebots, 1,2 assistències i una valoració mitjana de 7,8. Tant Pérez com Sy són dues figures que venen per suplir John Shurna. El jugador va decidir fer les maletes i marxar a Gran Canària malgrat que el MoraBanc encara mantingués interès en el jugador nord-americà.

La setena incorporació

La de Tyson Pérez és la setena incorporació que fa el club. El primer fitxatge va ser Jeremy Sengli, un jugador considerat la sensació de la lliga francesa. El base nord-americà de 24 anys i 1,88 metres d’alçada va militar al Nanterre la temporada passada a les semifinals del campionat. Tot seguit arribava Nacho Llovet. El jugador ja ha estat presentat i signava per a les tres pròximes temporades amb la intenció que sigui un dels líders de l’equip. El base-escorta Frantz Massenat, procedent de l’Oldenburg alemany, era el tercer fitxatge que es feia públic amb unes xifres d’11 punts, tres assistències i dos rebots per partit.

El quart jugador era una aposta arriscada, ja que l’aler serbi Dejan Todorovic surt d’una lesió que només el va deixar disputar dos partits amb l’UCAM Múrcia el curs passat. Després que, tal com va avançar aquest rotatiu, Moussa Diagne decidís quedar-se, arribava el pivot serbi Dejan Musli per complementar-lo des de l’Hebei Xianglan. I, tot seguit, el base Clevin Hannah venia des de l’Herbalife Gran Canària amb unes xifres de 12 punts i 5 assistències de mitjana per partit.