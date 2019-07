Rins i Purito participen en un taller culinari

El Govern haurà de decidir com es vol implicar en el projecte

Purito va proposar un risotto al dente i Rins es va decantar per la cuina oriental amb un plat de pasta integral amb salmó acompanyat de trossos de pit de pollastre. Rins va destacar que el millor per afrontar una cursa és alimentar-te de proteïna.

La pasta i la proteïna es van fer evidents en el taller com a elements indispensables per tenir l’energia suficient i afrontar els reptes abans de qualsevol cursa.

Una trentena de persones es van apropar ahir a la rotonda dels grans magatzems Pyrénées per endinsar-se en una xerrada amb Àlex Rins, el pilot de MotoGP, i l’exciclista Joaquim ‘Purito’ Rodríguez sobre l’alimentació en el món de l’esport i les seves rutines.

Per Anna Ribas

