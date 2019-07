Dos detinguts i dos agents ferits per «aldarulls importants» a la festa major de Sant Julià

El Govern haurà de decidir com es vol implicar en el projecte

Els agents ferits ja han sigut donats d'alta de l'Hospital de Meritxell, han precisat fonts del cos, si bé no han concretat si ja s'han incorporat al servei.

Dos joves residents al país de 21 i 22 anys han estat detinguts aquesta matinada durant la festa major de Sant Julià per causar «aldarulls importants», ha manifestat la Policia, que també ha confirmat que dos agents van resultar ferits amb «lesions de diversa consideració» durant la intervenció. El servei de l'ordre imputa als dos arrestats un delicte contra l'honor, el patrimoni i la Funció Pública i en les pròximes hores passaran a disposició judicial. Els incidents van ocórrer als volts de les cinc de la matinada, quan un centenar de joves van envair la via pública, en concret entre l'avinguda Verge de Canòlich i la carretera de la Rabassa. La Policia va rebre diversos avisos i una patrulla de dos agents es va desplaçar fins al lloc dels fets amb la finalitat de restablir la circulació. La patrulla va ser rebuda amb crits, insults i amenaces. Els funcionaris públics van comprovar que el grup es comportava «de manera desproporcionada» i que els dos arrestats van «animar» a la resta del grup a «anar contra els agents». De fet, van ocasionar danys al vehicle oficial: van propinar-li «múltiples» cops i puntades de peu i van trencar un retrovisor. El grup d'intervenció de la Policia (GIPA) és l'encarregat d'elaborar els protocols de seguretat dels esdeveniments, inclosos els de les festes majors. Aquesta matinada, estava present a Sant Julià i el dispositiu comptava amb una desena d'agents, que es van ampliar fins a la quinzena arran dels incidents. La Policia ja ha anunciat que aquesta nit, l'última de les festes majors de la parròquia, ampliarà el dispositiu.

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació