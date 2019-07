Una vuitantena d’activitats a la Festa Major de la Seu

La Festa Major de la Seu d’Urgell vol posar l’accent enguany en la manera com veïns i visitants viuen la celebració, perquè «la Seu és vida». Ahir es va presentar el programa d’actes, que es desenvoluparà d’aquí a menys d’un mes (del 23 al 27 d’agost), i ja s’ha anunciat qui llegirà el pregó: enguany seran les jugadores del Cadí La Seu, en reconeixement a l’excel·lent temporada duta a terme enguany i al fet que per primera vegada jugaran competició europea.



L’alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, va agrair la tasca dels treballadors municipals, la Comissió de Festes, la Coordinadora de Casetes, el Consell Municipal d’Infants, el Consell Municipal de Joves, les entitats i clubs i tots els voluntaris que col·laboren per fer possible la Festa Major. Fàbrega va voler fer també «un reconeixement especial al nou regidor de Festes, Carlos Guàrdia, que amb la tasca prèvia i l’ajuda inestimable de la regidora sortint, Sílvia Iscla, han coordinat tot aquest treball coral que culmina amb la nostra Festa Major».



Al seu torn, Guàrdia va exposar que el programa de la Festa Major 2019 es compon de més de 80 propostes festives, de les quals 18 són esportives, i que n’hi ha per a totes les franges d’edat, des de nadons fins a gent gran. Tanmateix, el regidor va esmentar especialment dos emblemes actuals de la festa: el Correfoc, «com un esdeveniment festiu de referència»; i, com cada any, el Ball Cerdà, «admirat i seguit a tota Catalunya».



Finalment, el tècnic municipal de Cultura, Andreu Campillo, va assegurar que enguany, el programa d’actes de la Festa Major presenta una «oferta millorada, per aconseguir un equilibri entres les diferents franges d’edat i gustos». Campillo va subratllar que «bona part d’aquesta oferta lúdica i festiva es pot realitzar gràcies a les entitats i clubs de la ciutat», va informar RàdioSeu.

«També és cosa meva»

Des de l’Ajuntament urgellenc es fa una crida a gaudir d’una festa «pròpia d’una societat cívica i lliure» i, de manera particular, una celebració «lliure de violències masclistes i de LGBTIQfòbia». Per això, l’Ajuntament s’ha adherit a la campanya comarcal de sensibilització i prevenció anomenada També és cosa meva. Al llarg de la festa hi haurà un punt d’informació «per prevenir situacions no desitjades» en aquest àmbit, juntament amb atenció especialitzada per a persones que ho puguin requerir.