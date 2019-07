Terceravia pretén guanyar terreny a Andorra la Vella

Terceravia anima a «qualsevol persona interessada a participar» en el seu projecte a Andorra la Vella. La formació va anunciar ahir que ja està «forjant les bases programàtiques d’una sèrie d’accions que volem impulsar» per fer de la capital «una parròquia moderna i dinàmica sense renunciar als orígens i que no exclogui cap segment de la població, ni territori», per la qual cosa van prometre vetllar «per la cohesió social i territorial de tots els nuclis».



A més, van informar que aquest comitè local –el cinquè, després de les formacions a Encamp, Ordino, Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria– neix amb la voluntat d’impulsar una plataforma de treball constructiva, motivat pel neguit sobre el futur de la parròquia i està constituït per persones de diferents àmbits i sectors sòcio-econòmics amb l’objectiu de treballar pel progrés i benestar dels ciutadans».



En el mateix text es va avançar que es treballarà en un «programa d’accions consensuades amb la ciutadania, tot preveient la sostenibilitat i defugint del populisme».



Justament a principis de mes, la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va mostrar-se oberta a parlar, però des de terceravia es va posa el fre. El líder de la formació, Josep Pintat va deixa clar que parlar ara de possibles pactes és «prematur» i seria «fer volar coloms», de manera que «el que s’està fent és tenir trobades amb tots els comitès parroquials per parlar amb la gent i valorar les seves propostes». Així, Pintat va demanar esperar a la tardor quan tots els programes estiguin plenament definits.