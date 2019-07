El centre històric demana un estudi real de les pèrdues econòmiques

Representants de l’Associació de Comerciants del Centre Històric d’Andorra la Vella es van reunir ahir amb el secretari d’Estat d’Economia i Empresa, Salustià Chato, per tractar la problemàtica del canvi de ruta dels autobusos nacionals al seu pas per la part alta de la capital. Segons va explicar l’associació en un comunicat, i així ho va confirmar la seva presidenta, Anna Riberaygua, es va demanar a l’Executiu que a través del departament d’Estadística «es busqui la manera d’avaluar l’impacte real del canvi de rutes, més enllà de les percepcions personals d’uns i altres», en referència a alguns comerciants que asseguren que «des que el bus no passa prop de la seva botiga han perdut un 50%» del negoci.



El conflicte rau en el fet que la setmana passada una plataforma veïnal va entregar al cap de Govern, Xavier Espot, 400 signatures contra els nous recorreguts dels busos i demanaven que es tornés als trajectes d’abans del 18 de maig que passaven pels carrers del nucli antic. Una de les portaveus del col·lectiu, Àngels Espuga, va explicar que Espot els va informar que «aquest dilluns» es reuniria amb el ministre de Presidència i Economia, Jordi Gallardo, i els donarien una resposta. De moment, però, aquesta no ha arribat i segons Espuga «ni el Govern ni l’associació» els ha informat «de res», malgrat que aquesta última s’ha proclamat «interlocutora» entre els comerciants i l’Administració. «Ni tan sols sabíem que l’associació es reuniria amb el Govern», va lamentar Espuga, tot recordant que les 400 signatures no són només de comerciants sinó també «de veïns i afectats pels canvis de ruta en general». En aquest sentit, Riberaygua va reiterar que «des del primer moment ens vam posar a disposició dels comerciants i veïns per fer de mediadors», però «ells van decidir tirar per una altra banda que van creure que els hi anava millor».



Així mateix, la presidenta va comunicar que la principal conclusió que s’havia extret de la trobada amb Chato va ser que «la Llei de Transport ens encamina a buscar una mobilitat molt més sostenible» i una de les mesures passa per modificar les rutes de bus. Dit això, va destacar que «la nostra preocupació és el la crisi tan dura que està patint el petit comerciant», tot i que «quan les coses van malament, tendim a buscar responsables on no els hi ha». Amb tot, l’Associació de Comerciants del Centre Històric va demanar a l’Executiu –a més de l’estudi d’Estadística– que faciliti al màxim el període d’adaptació i canvi, ofereixi més informació als ciutadans i millori les connexions entre les línies parroquials que continuen operant a Príncep Benlloch i la línia interurbana, que ara passa pel carrer Prat de la Creu.



Des del Govern es van recollir les propostes i els van avançar que hi haurà una trobada amb el Comú d’Andorra la Vella per coordinar totes les accions. Així mateix, a mitjan d’agost s’engegarà una campanya de comunicació per tal de fer arribar a tota la població les novetats del transport interurbà.