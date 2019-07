Avís a través de les xarxes per una estafa amb el lloguer de pisos

Les dificultats per trobar pisos de lloguer a preus assequibles han convertit les plataformes d’internet en l’escenari perfecte per als estafadors. I Andorra tampoc se n’escapa. En les darreres hores, diversos grups de Facebook han alertat d’un cas lligat a un pis al Mas de Ribafeta d’Arinsal que s’anunciava a les pàgines web espanyoles Fotocasa i Idealista. Habitatge d’una habitació, 42 metres quadrats, un bany, sala d’estar, cuina equipada, plaça d’aparcament i traster. Tot plegat per 390 euros al mes amb despeses incloses i acceptant animals de companyia. Una ganga, vaja. Però d’aquelles que d’entrada ja fan malpensar. Tot és massa bonic per ser veritat.



«Un anunci com aquest crida l’atenció. Fa dubtar, però vaig pensar que si era una persona jubilada, potser podia ser, així que li vaig escriure un Whatsapp», relata Míriam Pérez, una de les usuàries que ha denunciat el cas. La suposada propietària li va dir que estava jubilada, que vivia fora d’Andorra i que no podia pujar per qüestions de salut, de manera que tot el contacte s’havia de fer per telèfon. «Em demanava només un mes de fiança i el mes corrent i em va demanar els diners per avançat, però que els ingressés a través de TripAdvisor, i que un cop fet això, em podria trobar amb un agent que seria qui m’entregaria les claus», detalla Pérez, afegint que en tot moment li van negar la possibilitat de veure el pis assegurant-li que estava llogat. «En veure això ja vaig decidir no contestar i no ingressar els diners», afirma, afegint que «ara he vist altra gent que explicava el mateix, dient que era una estafa i que parlaven del mateix pis». Altres usuaris que van comentar la publicació d’alerta explicaven la mateixa situació i molts d’ells lamentaven el fet que davant la desesperació de la gent per trobar un pis, hi hagi qui se n’aprofiti estafant-los.

Víctima

Una malfiança que per desconeixement o per mala sort, no va tenir Olga Araújo. És psicòloga, viu al Brasil i també va veure l’anunci. Ella, però, va arribar a pagar els 780 euros que li demanaven per avançat i va ser després quan es va adonar que la seva interlocutora (la mateixa que en el cas de la Míriam) havia desaparegut i ja no li contestava els missatges de Whatsapp. La confirmació que havia sigut víctima d’una estafa li va arribar en tornar a entrar al portal d’Idealista i intentar consultar què passava amb el pis: li va aparèixer un avís dels responsables del web alertant que dilluns s’havia retirat l’anunci en haver constatat que podia tractar-se d’un frau. «Estic molt desanimada i trista, ha sigut insuportable i és molt desagradable haver de passar per això», relatava ahir en una conversa amb EL PERIÒDIC.



Araújo tenia previst fer una estada de tres mesos al Principat, entre octubre i gener, i malgrat que en visites anteriors havia pernoctat en hotels, aquesta vegada va decidir llogar un pis «perquè era més econòmic». El sistema de contacte i les explicacions van ser les mateixes que en el cas de Pérez, però l’Olga no va dubtar i va complir tot el que se li demanava. «Havia de fer l’ingrés a través de TripAdvisor i en el concepte de la transferència només hi havia de fer constar un codi que m’havien donat ells com a llogatera», recorda. A la seva oficina, però no li van acceptar el dipòsit, de manera que la presumpta llogatera li va proposar de fer-ho a través d’una casa de canvis. Li van donar tot de dades per poder fer l’ingrés, el va fer i fins aquí. «Ahir [dilluns per al lector] vaig veure el missatge a la web d’Idealista, havia estat enganyada», relata.



Cap dels usuaris amb què ha contactat aquest rotatiu han denunciat la situació davant d’instàncies policials. De fet, des del cos, van confirmar que no tenien cap denúncia per aquesta situació, tot i que sí que els consta una denúncia d’un resident per un frau, també, en el lloguer d’un apartament al país veí del sud. Araújo, però, va assegurar que intentarà denunciar la situació des del seu país, si bé és conscient de les poques possibilitats que té.



La policia va indicar que en tractar-se de pàgines web d’Espanya, cal cursar la denúncia allí per mirar d’actuar al respecte.

Més casos

No és la primera vegada que a Andorra es denuncien estafes amb els lloguers i tampoc a Espanya, on el modus operandi que s’ha detectat aquí ha estat objecte de nombroses denúncies i articles a la premsa on s’alerta de situacions com aquestes. EL PERIÒDIC va provar de contactar amb els responsables de les plataformes on s’havia anunciat el pis, però en el moment de tancar l’edició no havia rebut resposta.



No obstant això, en la mateixa pàgina web d’Idealista hi ha un apartat a disposició dels usuaris on s’informa de «pràctiques dubtoses» i es detallen diversos casos d’estafes que utilitzen sistemes iguals o similars. Així, per exemple s’alerta del «pagament per avançat en lloguer amb xec», on es detalla que s’ofereix un habitatge amb unes condicions especialment avantatjoses, que l’anunciant explicarà que es troba en un altre país o ciutat i afegirà tot tipus de detalls personals per guanyar-se la confiança dels interessats. Tot i així, ja s’alerta que és probable que la redacció sigui incorrecta perquè es fan servir traductors automàtics. El pagament es demana per avançat a través d’un intermediari que acostuma a ser una marca coneguda com Airbnb o Tripadvisor, suplantant la seva identitat. Per tot plegat recomanen que si l’anunci és massa bo per ser veritat i no es donen facilitat per veure el pis, «no cal precipitar-se. Utilitza el sentit comú i sospita de les situacions poc habituals». I la recomanació més important: no avançar mai els diners sense visitar el pis i comprovar que l’anunci es correspon a la realitat.