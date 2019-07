El cicle ‘Ritmes’ amplia escenaris i espectacles

Aquesta edició donarà el seu tret de sortida amb Héroes de la Antártida, a la plaça de la Rotonda, que reversionaran cançons del mític grup dels 80, Mecano. Un dels invitats destacats de l’esdeveniment serà Elena Gadel, concursant del programa televisiu Operación Triunfo i que donarà a conèixer «una obra de collita pròpia que narra una experiència vital», tal com va explicar explicat Josep Maria Escribano, assessor cultural. Serà el dimarts 6 d’agost a l’espai de l’antiga caserna de bombers. D’aquesta manera, tot un seguit d’espectacles (s’han programat 12 actuacions) envoltaran la capital amb música fins al 29 d’agost, que el cicle clourà amb Coversions, un grup que realitza versions pròpies de pop-rock dels anys 80, 90 i principis del 2000. Una altra de les novetats serà una ballada de sardanes.

Els dimarts i dijous entre l’1 i el 29 d’agost se celebrarà la quarta edició del cicle Ritmes, capital musical. Aquest any, però, l’esdeveniment gaudirà de tot un seguit de novetat i des de la corporació s’assegura que serà «més ambiciós» guanyant un «nou impuls amb la instal·lació d’un segon espai de concerts i una programació més potent». A la plaça de la Rotonda, ubicació habitual de les anteriors edicions, s’hi ha adherit l’espai de l’antiga caserna de bombers. Mònica Codina, consellera de Promoció Turística i Comercial i Recursos Humans del Comú d’Andorra la Vella, va justificar aquesta decisió, assegurant que «ajudarà a la dinamització de Meritxell, fent que l’afluència turística gaudeixi no només dels concerts sinó també de la zona comercial». Codina va avançar que s’hi instal·laran uns escenaris molt més grans als habituals, amb 250 cadires i amb un cartell d’espectacles més ampli.

