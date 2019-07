L’esbart de la capital estrena divendres la Dansa del Pregó

De fet, per aconseguir el màxim nombre de participants en la dansa, des de l’esbart es va anunciar que es farà un taller demà al vespre perquè tothom a qui li faci gràcia pugui acudir-hi i aprendre-la. Des de l’entitat es va informar que el taller es durà a terme a les 20.30 hores a la plaça Guillemó.

Per El Periòdic

