Experts aconsellen la suma de forces contra el tràfic de persones

Coincidint amb el Dia Mundial contra el Tràfic d’Éssers Humans, una delegació de l’Ajuntament de Barcelona focalitzada en aquesta matèria va aconsellar ahir a Andorra reforçar «la coordinació entre les forces policials i els sistemes socials d’Andorra amb els d’Espanya i França» per reforçar la prevenció i la detecció del tràfic de persones.

«Potser no sabem si Andorra és un país de destí o un país de trànsit. Al haver-hi una sèrie de tret diferencials, com el fet d’estar prohibida la prostitució, fan que no sigui tant visible. I que no sigui tant visible no vol dir que no hi hagi. Vol dir que potser està en espais privats i l’accés és més complicat» va expressar la Directora de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona, Maria Gas de Cid.

A partir de la seva experiència al consistori barceloní, Gas de Cid va impartir ahir pel matí una formació adreçada a una setantena de professionals del sector social, sanitari i judicial que formen part del protocol contra el tràfic de persones. Així mateix, el contingut de l’acció informativa va servir per «explicar què és el tràfic i diferenciar-lo d’altres tipus de delictes que poden tenir temes comuns com el contrabans de persones, la prostitució o l’explotació sexual», va detallar Gas de Cid.

D’altra banda, l’experta va recalcar la importància de la perspectiva de gènere al recordar que, a escala global, que el 72% de totes les persones traficades són dones i en el cas de l’explotació sexual aquesta xifra s’eleva fins al 99%. «És evident que els objectius dels traficants són les dones i són les nenes» va assenyalar Gas de Cid en relació a «les desigualtats socials» i al «masclisme estructural» que hi ha instaurat a la societat.

La jornada va cloure amb una conferència per tal contribuir a la tasca de sensibilització a través de la conscienciació. «Volem qüestionar una mica quin és el coneixement que hi ha i desmuntar els mites i estereotips que poden haver-hi en relació al perfil de víctimes que ens podríem trobar» va dir la coordinadora de la Unitat Municipal contra el Tràfic d’Éssers Humans de l’Ajuntament de Barcelona, Verònica Giménez.

Pons divideix les prioritats de la secretaria d’Estat

El secretari d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Marc Pons, va assegurar haver rebut «dos encàrrecs» per part del cap de Govern, Xavier Espot, que consisteixen en el desplegament de la llei de no discriminació i d’igualtat de tracte i, en segon lloc, el desenvolupament de la llei d’igualtat efectiva entre homes i dones. En aquest sentit, Pons va expressar que «un dels primers contactes» que mantindrà en el seu nou càrrec és amb les associacions feministes, justament un col·lectiu que va reivindicar la creació d’aquesta secretaria d’Estat. Finalment, Pons també va manifestar que un dels projectes que veurà la llum durant aquesta legislatura és la creació de l’Observatori de l’Igualtat.