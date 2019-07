Vall Banc afirma que treballa per recuperar els actius bloquejats

El passat mes de juny, el Tribunal Federal de Suïssa va rebutjar els recursos que mantenien els actius en renda variable de BPA retinguts a Credit Suisse, decisió que permetia a l’AREB repatriar els prop de 500 milions d’euros d’antics clients del banc andorrà cap al Principat. En el cas dels clients que ja han demostrat l’origen lícit dels diners, el capital anava a parar a VallBanc, mentre que en el cas dels que encara estan bloquejats, la quantitat es diposita a BPA, ara en mans de l’AREB.



Un mes i mig després de l’anunci, Vall Banc va emetre ahir un comunicat afirmant que l’entitat ha estat treball «des del primer minut» per poder facilitar al màxim el procés de traspàs dels actius que estaven bloquejats a Credit Suisse. «Un cop emesa la resolució dels tribunals suïssos que habilitava l’AREB a reclamar a Credit Suisse SA la posició que BPA hi ostenta en actius, han iniciat els treballs preparatoris, liderats per l’AREB i acordats entre ambdues institucions, per recuperar les seves posicions i facilitar que els clients puguin accedir als seus actius al més aviat possible», indica el comunicat.



En la mateixa línia, l’entitat financera explicava que «malgrat que Vall Banc hagi d’esperar a la resolució d’aquest període per poder gestionar amb tot el seu potencial els actius i per normalitzar la situació dels seus clients, l’entitat està realitzant les gestions internes necessàries per al traspàs». Per tal de facilitar i agilitzar el procés, «els tècnics de l’entitat i de l’AREB estan treballant en la revisió de la documentació, l’automatització dels processos i la coordinació interna per anticipar-se al desbloqueig de les posicions dels clients, als que s’atendrà de forma personalitzada».



Amb la voluntat de tranquil·litzar als clients i a la població en general després de mes de quatre anys de l’esclat de la crisi BPA, Vall Banc va voler afegir ahir que «l’entitat afronta el traspàs amb total confiança» i va acompanyar el comunicat de xifres que avalen la seva gestió per tal de demostrar-ho. Així, van destacar «la ràtio de solvència del banc, consolidada en un 28,61% (la solvència en la nova normativa andorrana homologable a l’europea se situa en 23,30%, una ràtio superior a la mitjana de bancs europeus) i la de liquiditat que en l’últim exercici s’ha incrementat fins al 59,65% A més, disposa del servei únic de Wealth Managment que dona suport als seus clients a cada pas del camí. Per fer-ho, compta amb aliances internacionals, inversions úniques i un equip preparat per oferir les millors solucions per a tots els clients».

Cal recordar que tot plegat es va iniciar perquè clients de BPA van interposar un recurs demanant al supervisor bancari suís (Finma) que no reconegués l’AREB com a titular dels comptes atrapats. El tribunal suís, però, ha rebutjat tots els recursos fins ara presentats donant per vàlid així el procés de resolució de l’entitat bancària i habilitant a l’AREB a repatriar els 500 milions d’euros retinguts a Credit Suisse.