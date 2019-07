Sense viatges directes durant la vaga d’Alsa

Els viatges directes entre Andorra i Barcelona d’Alsa se suprimiran durant la vaga de tres dies que començaran els treballadors d’Alsina Graells, els quals operen el servei. Així ho van anunciar ahir a aquest roratiu els conductors, ja que els trajectes no s’emparen en la normativa de serveis mínims. Respecte als serveis mínims, que han de ser del 40% en les hores punta, fonts de l’empresa van indicar que mantindran un dels dos autocar que realitzen viatges a la mateixa hora.



En concret, el Col·lectiu Ronda va comunicar que els serveis directes d’Andorra a Barcelona –amb una parada a la Seu d’Urgell– de les 11.00, les 15.00 i les 19.15 hores no es faran, com tampoc els que surten a les 7.00, 10.30 i 15.00 hores des de la capital catalana fins al Principat.



D’altra banda, Alsa va informar que només sortirà un dels dos autocars cap a Barcelona a les 06.00 i a les 15.00 hores. Cap al Principat passarà el mateix en els trajectes de les 15.00 hores. En relació a les hores vall, en les quals els serveis mínims han de ser del 20%, l’empresa encara no ha precisat les afectacions del servei.

Millores salarials

Els treballadors mantenen la vaga prevista per dijous perquè des de que la van anunciar dilluns«l’empresa no ha reaccionat», van precisar fonts del Col·lectiu Ronda, el bufet d’advocats que representa els conductors. Els conductors denuncien que tenen el salari congelat des de fa una dècada i per l’impagament de diversos complements salarials reconeguts en el conveni laboral.



La Generalitat de Catalunya, per la seva part, va decretar els serveis mínims, que a més del 40% a les hores punta i del 20% a les vall, seran del 33% per als trajectes que es realitzin el dissabte.