L’Hospitalet presentarà una queixa al Consell Superior

L’assignació de la plaça del Reus a l’FC Andorra per part de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) és una notícia que s’ha encaixat molt bé a les valls d’Andorra, però no ha estat així a tot arreu. Ja fa dies que l’Hospitalet mostra el seu malestar respecte a l’import que l’RFEF va adjudicar a la plaça. De fet, van obviar pagar l’aval afirmant que ells estarien disposats a pagar la meitat dels 450.022 euros. A més, van considerar que no és adequat «posar a subhasta una plaça i que ningú hauria de pagar el deute d’un altre club». És per aquest motiu que van expressar la seva voluntat de presentar una queixa al Consell Superior d’Esports i així denunciar aquesta situació que «va en contra de l’esperit esportiu».

En una entrevista a Onda Cero, el president del club, Santi Ballesté, va expressar que «seguirem reclamant el que és el nostre dret com a part interessada. Començarem amb el Consell Superior d’Esports i no descarto arribar fins a la justícia ordinària, però ens hem de carregar d’arguments i això és el que estem fent aquests dies». «Els clubs modestos i honestos com el nostre pretenem donar uns valors al futbol base: que l’esforç i la constància està per sobre dels diners. Ara resulta que no».

Tot i això, va manifestar que «no tinc res en contra de l’Andorra, entenem que ells defensaran els seus interessos, el problema és amb la federació de futbol». El problema, segons Ballesté, rau en què «des del dia 18 estem demanant a l’RFEF que ens presenti el detall de la xifra però ens van dir que, per la llei de protecció de dades, no podien fer-ho. Tot seguit vam sol·licitar al Reus Deportiu que ens fes una autorització per accedir a les dades. Ells ho han acceptat però la federació segueix negant-se a proporcionar la informació».

Els riberencs no saben si la queixa tindrà alguna repercussió però afirmen que «ho intentarem, no és perquè aquesta temporada ens donin una plaça perquè això no passarà, ja està fet. Però volem que prevalguin els mèrits esportius als diners i que hi hagi transparència. Potser proposarem una recollida de firmes entre els clubs perquè es canviï la normativa i sigui més clara».